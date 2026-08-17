La Sac, società di gestione dello scalo catanese, ha comunicato che "a causa dell'attività eruttiva è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Parzialmente limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 del 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza". La cenere crea disagi anche nei centri vicini, come Valverde, Viagrande, San Gregorio e San Giovanni la Punta. Ingv: campo lavico nella Valle del Bove in fase di raffreddamento ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha comunicato che, "a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree". Intanto l'attività eruttiva del vulcano sta portando con sé una contestuale e cospicua emissione di cenere vulcanica in atmosfera, che sta ricadendo su diversi Comuni della provincia di Catania comprese diverse zone dello stesso capoluogo.

Nuova bocca effusiva nella valle del Bove con colata lavica L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che stamattina è stata registrata "l'apertura di una bocca effusiva in Valle del Bove, a una quota compresa tra 2200 e 2350 m", dalla quale è stata prodotta una colata lavica. Predisposti rilievi sul campo da parte del personale Ingv-Oe, mentre prosegue l'emissione di cenere dal cratere della Voragine, con dispersione della cenere in direzione Sud Est. "Dal punto di vista sismico - dice l'Ingv - dopo l'incremento di ieri pomeriggio l'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto un valore massimo intorno alle 19:40 di ieri sera e successivamente, fino allo stato attuale, con deboli oscillazioni è leggermente diminuita, rimanendo sempre all'interno dell'intervallo dei valori alti. I centroidi delle sorgenti del tremore risultano localizzati nell'area del cratere Voragine, a una quota di circa 3000 m sopra il livello del mare. Dal pomeriggio di ieri, l'attività infrasonica è stata parecchio variabile nei livelli basso e medio". Gli eventi infrasonici, di ampiezza da bassa a media - afferma l'Ingv - sono stati localizzati e sono tuttora prodotti principalmente dal cratere Voragine; in minima parte sono state localizzate sorgenti infrasoniche anche al Cratere di Nord-Est. Leggi anche Etna, turista 30enne muore durante un'escursione in zona vietata