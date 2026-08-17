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Firenze-Livorno, auto contromano sulla rampa: un tir evita l'incidente e filma la scena

Cronaca

Una donna ha imboccato in senso opposto la rampa di uscita di Empoli Ovest, sulla Firenze-Pisa-Livorno, rischiando di provocare un incidente. Un camionista si è accorto del pericolo, si è fermato per segnalarle l'errore e ha protetto l'auto con il proprio mezzo. La scena, ripresa dalla dashcam, sta circolando sui social. Nessun ferito

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Ha imboccato contromano la rampa di uscita di Empoli Ovest, lungo la Firenze-Pisa-Livorno, rischiando di causare un incidente. A evitare il peggio è stato un camionista che, accortosi del pericolo, si è fermato per avvertire l'automobilista e mettersi a protezione della vettura. L'episodio, avvenuto nelle scorse ore, è stato ripreso dalla dashcam del mezzo pesante e ora circola sui social.

Cosa mostra il video

Nelle immagini si vede l'auto avanzare in senso opposto lungo la rampa. Il conducente del tir richiama l'attenzione della donna al volante, urlandole che sta percorrendo la carreggiata nella direzione sbagliata. A quel punto l'automobilista compie una manovra rischiosa per rientrare nel corretto senso di marcia.

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L'intervento del camionista

Secondo quanto si ricostruisce dal filmato, la donna avrebbe imboccato la rampa in senso contrario per errore, in un momento di confusione. L'intervento del camionista le ha permesso di rendersi conto subito dello sbaglio e di riportarsi nella corsia giusta. Fermandosi, il mezzo pesante ha inoltre fatto da scudo, impedendo ad altri veicoli di imboccare l'uscita mentre era in corso la manovra. Non si registrano feriti.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di camionisti "Figli dell'asfalto-il gasolio nelle vene", da dove ha iniziato a diffondersi in rete.

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