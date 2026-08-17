Una donna ha imboccato in senso opposto la rampa di uscita di Empoli Ovest, sulla Firenze-Pisa-Livorno, rischiando di provocare un incidente. Un camionista si è accorto del pericolo, si è fermato per segnalarle l'errore e ha protetto l'auto con il proprio mezzo. La scena, ripresa dalla dashcam, sta circolando sui social. Nessun ferito