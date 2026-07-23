L'uomo si è schiantato contro una barriera di cemento con il figlio di 10 anni a bordo, rimasto illeso. Testimoni riferiscono che la donna avrebbe tentato di mettersi alla guida, ritenendo che il marito non fosse nelle condizioni di condurre l'auto dopo la serata passata nei locali di San Teodoro

L'ingresso contromano sulla statale

Intorno alle quattro del mattino, il giovane, alla guida di una Volkswagen Passat, ha imboccato contromano la statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è terminata contro una barriera di cemento installata in un cantiere Anas: l'impatto è stato devastante e il 34enne è morto sul colpo.