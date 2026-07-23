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Olbia, abbandona la moglie in strada dopo una lite e guida contromano: morto 34enne

Cronaca
©Ansa

L'uomo si è schiantato contro una barriera di cemento con il figlio di 10 anni a bordo, rimasto illeso. Testimoni riferiscono che la donna avrebbe tentato di mettersi alla guida, ritenendo che il marito non fosse nelle condizioni di condurre l'auto dopo la serata passata nei locali di San Teodoro

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Una serata finita in tragedia. Un uomo di 34 anni di Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada, ripartendo poi con il figlio di 10 anni a bordo. 

L'ingresso contromano sulla statale

Intorno alle quattro del mattino, il giovane, alla guida di una Volkswagen Passat, ha imboccato contromano la statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è terminata contro una barriera di cemento installata in un cantiere Anas: l'impatto è stato devastante e il 34enne è morto sul colpo.

Il bambino illeso e le prime ipotesi

L'auto si è accartocciata sul lato del guidatore, mentre il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso. Secondo le prime ricostruzioni, prima della partenza ci sarebbe stata una discussione particolarmente accesa tra i coniugi. Alcuni testimoni riferiscono che la donna avrebbe tentato di mettersi alla guida, ritenendo che il marito non fosse nelle condizioni di condurre l'auto dopo la serata passata nei locali di San Teodoro.

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