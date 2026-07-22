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Travolto da un'auto mentre è sul monopattino, morto ragazzo di 16 anni nell'Oltrepò Pavese

Cronaca

Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci e senza casco in località Cardazzo a Bosnasco e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto dal veicolo guidato da un 73enne. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente

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Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre, ieri notte, percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Il 16enne di origine libica e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte di martedì 21 luglio in località Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese. Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci e senza casco e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto da un'auto che andava nella stessa direzione guidata da un 73enne di Bosnasco.  L'impatto è stato violentissimo. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. 

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