L’ex deputato del M5S è vigile, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute non permetterebbero al momento un trasferimento da L’Avana all’Italia: sono in corso le valutazioni dei dottori e una decisione diversa potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto, nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna Sahra Lahouasnia insieme a due medici dell'ospedale Gemelli ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alessandro Di Battista, per ora, resta ricoverato a Cuba. L’ex deputato del M5S è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento da L’Avana all’Italia. Una decisione diversa dei dottori, comunque, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto, nella capitale cubana ieri è arrivata Sahra Lahouasnia, compagna di Di Battista e madre dei suoi figli. Con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo e un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.

Il ricovero a Cuba Di Battista è ricoverato a Cuba da venerdì, quando dopo forti dolori alla testa e un malore è stato portato in gravi condizioni nell’ospedale di Santa Clara. Il giorno dopo è stato trasportato in ambulanza a L’Avana, in una stanza al diciannovesimo piano dell'ospedale "Hermanos Ameijeiras”. Da quanto è merso, dopo aver perso conoscenza per qualche ora ha poi ripreso i sensi e all’arrivo nella capitale ha risposto alle domande dei medici. Da allora, sulle sue condizioni circolano molte voci, ma poche informazioni certe. A L’Avana, accanto a Di Battista, c’è Luca Di Giuseppe, il presidente della sua associazione “Schierarsi”. In una nota, Di Giuseppe ha ringraziato “tutti coloro che, in questi giorni molto complessi, hanno fatto sentire il loro amore al nostro Alessandro Di Battista” e ha invitato “a non dare rilevanza né a divulgare qualsiasi forma di notizia non confermata dalla sua famiglia”. “Ci teniamo a far sapere a tutti che Alessandro è vigile, ma non ci sono ancora notizie certe circa la diagnosi medica”, ha aggiunto. Vedi anche Di Battista ricoverato a Cuba: “Ce la metterò tutta per tornare"