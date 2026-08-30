L’ex deputato del M5S risponde a un post sui social. Di Battista è stato ricoverato venerdì in gravi condizioni a Santa Clara, dove si trovava per un reportage, dopo forti mal di testa e un malore. Ieri è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Da quanto emerge, dopo qualche ora privo di sensi, ora è grave ma cosciente e ha risposto in modo lucido ai medici. Nelle prossime ore si valuterà se sono possibili le condizioni per il rientro in Italia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alessandro Di Battista è grave ma cosciente e ha risposto in modo lucido alle domande dei medici. Sono queste le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell’ex deputato del M5S, ricoverato venerdì sera in gravi condizioni a Cuba. Portato in un primo momento a Santa Clara, dove si trovava per realizzare un reportage, ieri è stato trasferito in ambulanza a L’Avana. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore: dopo alcune ore privo di sensi, ha ripreso conoscenza. L'ex parlamentare è anche riapparso sui social: "Ce la metterò tutta per tornare presto", ha scritto rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, che ha fatto parte dello staff comunicazione dei Cinque stelle.

Il trasferimento a L’Avana Di Battista, quindi, ieri sera è arrivato lucido a L’Avana, dove ha risposto alle diverse domande del personale sanitario. L'ex europarlamentare è arrivato a bordo di un'ambulanza, disteso su una barella. Ora si trova all’ospedale "Hermanos Ameijeiras", una delle migliori strutture dell'Isola, e si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche. Nelle prossime ore si valuterà se sono possibili le condizioni per il rientro in Italia, con il governo che ha già predisposto un eventuale aereo sanitario. Vedi anche Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba, risponde a domande medici