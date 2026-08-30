Di Battista ricoverato a Cuba, è grave ma lucido: “Ce la metterò tutta per tornare presto”Politica
L’ex deputato del M5S risponde a un post sui social. Di Battista è stato ricoverato venerdì in gravi condizioni a Santa Clara, dove si trovava per un reportage, dopo forti mal di testa e un malore. Ieri è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Da quanto emerge, dopo qualche ora privo di sensi, ora è grave ma cosciente e ha risposto in modo lucido ai medici. Nelle prossime ore si valuterà se sono possibili le condizioni per il rientro in Italia
Alessandro Di Battista è grave ma cosciente e ha risposto in modo lucido alle domande dei medici. Sono queste le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell’ex deputato del M5S, ricoverato venerdì sera in gravi condizioni a Cuba. Portato in un primo momento a Santa Clara, dove si trovava per realizzare un reportage, ieri è stato trasferito in ambulanza a L’Avana. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore: dopo alcune ore privo di sensi, ha ripreso conoscenza. L'ex parlamentare è anche riapparso sui social: "Ce la metterò tutta per tornare presto", ha scritto rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, che ha fatto parte dello staff comunicazione dei Cinque stelle.
Il trasferimento a L’Avana
Di Battista, quindi, ieri sera è arrivato lucido a L’Avana, dove ha risposto alle diverse domande del personale sanitario. L'ex europarlamentare è arrivato a bordo di un'ambulanza, disteso su una barella. Ora si trova all’ospedale "Hermanos Ameijeiras", una delle migliori strutture dell'Isola, e si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche. Nelle prossime ore si valuterà se sono possibili le condizioni per il rientro in Italia, con il governo che ha già predisposto un eventuale aereo sanitario.
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Il messaggio sui social
Nelle scorse ore, intanto, Di Battista è riapparso sui social. "Ce la metterò tutta per tornare presto", ha scritto su Instagram rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento. In particolare, Di Battista ha risposto a un posto di Ilaria Loquenzi, specialista della comunicazione, in passato nello staff M5S. "Non mollare e torna per favore... a rivedere le stelle", gli aveva scritto Loquenzi. Dopo la replica dell'ex deputato sono seguiti altri messaggi di vicinanza.
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