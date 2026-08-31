L’ex deputato è stato ricoverato venerdì 28 agosto in gravi condizioni a Santa Clara, dove si trovava per un reportage, dopo forti mal di testa e un malore. Portato all’Avana, ora è grave ma cosciente
Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto all’Avana dalla compagna Sahra Lahouasnia. L’ex deputato del M5S e oggi giornalista è stato ricoverato sabato 29 agosto all'ospedale "Hermanos Ameijeiras" della capitale cubana dopo essere arrivato il giorno precedente in gravissime condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana a circa 300 chilometri a Est dell'Avana. Insieme alla compagna di Di Battista, è giunta nella capitale anche una equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma pronti a fornire assistenza medica.
Cosciente ma grave
Venerdì 28 agosto l’ex politico pentastellato è arrivato all'ospedale di Santa Clara dopo aver accusato malori e un forte mal di testa. Dopo alcune ore in stato di incoscienza, Di Battista si è svegliato e, dopo aver parlato con i medici, è stato trasferito in ambulanza in una struttura a L’Avana. Qui è stato in grado di rispondere ad alcune domande ed è stato sottoposto a visite specialistiche, inclusa una tac, per definire diagnosi e prognosi. Le sue condizioni non consentono, al momento, il ritorno in Italia con il volo di Stato sanitario messo a disposizione dal governo. Per questo motivo l’ex deputato è stato raggiunto direttamente a Cuba da una equipe di medici italiani provenienti dall’ospedale Gemelli di Roma.
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A Cuba per un reportage
Alessandro Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, dopo essere uscito dalla politica ha iniziato a dedicarsi alla carriera giornalistica. Si trovava a Cuba per un reportage giornalistico intitolato La polvere del mondo, realizzato per il Fatto Quotidiano e TvLoft. Dopo ore di assenza e silenzio, l’ex parlamentare è riapparso sui social per rispondere a coloro che gli hanno mandati messaggi di supporto: "Ce la metterò tutta per tornare presto", ha scritto rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, che ha fatto parte dello staff comunicazione dei Cinque stelle. Di Battista ha anche avuto un breve colloquio al telefono con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
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