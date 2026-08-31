L’ex deputato è stato ricoverato venerdì 28 agosto in gravi condizioni a Santa Clara, dove si trovava per un reportage, dopo forti mal di testa e un malore. Portato all’Avana, ora è grave ma cosciente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto all’Avana dalla compagna Sahra Lahouasnia. L’ex deputato del M5S e oggi giornalista è stato ricoverato sabato 29 agosto all'ospedale "Hermanos Ameijeiras" della capitale cubana dopo essere arrivato il giorno precedente in gravissime condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana a circa 300 chilometri a Est dell'Avana. Insieme alla compagna di Di Battista, è giunta nella capitale anche una equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma pronti a fornire assistenza medica.

Cosciente ma grave Venerdì 28 agosto l’ex politico pentastellato è arrivato all'ospedale di Santa Clara dopo aver accusato malori e un forte mal di testa. Dopo alcune ore in stato di incoscienza, Di Battista si è svegliato e, dopo aver parlato con i medici, è stato trasferito in ambulanza in una struttura a L’Avana. Qui è stato in grado di rispondere ad alcune domande ed è stato sottoposto a visite specialistiche, inclusa una tac, per definire diagnosi e prognosi. Le sue condizioni non consentono, al momento, il ritorno in Italia con il volo di Stato sanitario messo a disposizione dal governo. Per questo motivo l’ex deputato è stato raggiunto direttamente a Cuba da una equipe di medici italiani provenienti dall’ospedale Gemelli di Roma. Leggi anche Di Battista ricoverato a Cuba: “Ce la metterò tutta per tornare"