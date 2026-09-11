L'ex parlamentare pentastellato potrebbe lasciare l'isola caraibica in queste ore, per essere trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. A causa delle sue condizioni di salute, il tragitto sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. Dall'operazione d'urgenza a cui è stato sottoposto la scorsa settimana in poi è rimasto nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras di L'Avana

Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi, 11 settembre, per fare rientro a Roma domani, dopo 12 ore di volo, e poi probabilmente entrare all’ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota. L’ex parlamentare del MoVimento Cinque Stelle, sull’isola caraibica per un reportage per Il Fatto Quotidiano, la scorsa settimana è stato sottoposto a un’operazione d'urgenza: verso fine agosto si era rivolto a una struttura sanitaria per forti mal di testa. Poi era stato spostato all’ospedale di Santa Clara e infine nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras di L'Avana. Ancora sconosciuto il quadro clinico.

Il volo annullato del 4 settembre

Da subito, la famiglia e gli amici di Di Battista hanno chiesto discrezione. Un primo viaggio di rientro, previsto per venerdì 4 settembre, è stato annullato: un’aeroambulanza lo avrebbe dovuto trasportare da L'Avana a Roma, dove lo attendevano i medici del Gemelli per un’operazione, ma le sue condizioni non lo hanno permesso. Adesso, dopo l’intervento svolto il 5 settembre a Cuba, alcuni post della sua associazione 'Schierarsi' sembrano confermare l’imminente rientro, spiegando che l’ex pentastellato sarebbe pronto a riprendere le sue battaglie e starebbe affrontando "nel migliore dei modi" la delicata fase successiva all'intervento. "Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia", si legge in un messaggio del 10 settembre.

Il rifiuto del volo pagato dallo Stato

Nei primi giorni a L'Avana, aveva suscitato polemiche la possibilità che era stata offerta a Di Battista di utilizzare un volo di Stato sanitario per rientro a Roma. Offerta declinata dal diretto interessato, che aveva optato sin da subito per un viaggio in aeroambulanza con costi coperti dalla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza.