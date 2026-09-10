L'ex parlamentare del M5s dovrebbe lasciare L'Avana venerdì pomeriggio, ora italiana, dopo l'intervento chirurgico d'urgenza della scorsa settimana. La partenza resta legata agli ultimi controlli medici. L'associazione Schierarsi ha ringraziato il personale sanitario cubano. ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma nella giornata di domani, nel pomeriggio italiano. Lo scrive l'ANSA. Il rientro dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle arriva dopo l'operazione chirurgica a cui è stato sottoposto d'urgenza la scorsa settimana all'Avana. La partenza, però, resta condizionata agli ultimi riscontri dei medici.

Le condizioni e il ricovero Di Battista è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, al quinto piano dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras della capitale cubana. Era arrivato in ospedale per forti dolori alla testa, ed è lì che è stato deciso l'intervento urgente. Dal momento del ricovero le informazioni sul suo stato di salute sono state rilasciate con grande cautela: secondo quanto riferito dalla sua associazione Schierarsi, starebbe affrontando "nel migliore dei modi" la fase successiva all'operazione e vorrebbe tornare presto alle sue attività. Leggi anche Alessandro Di Battista, come sta dopo l'operazione a Cuba

Il riserbo della famiglia Fin dai primi giorni familiari e amici hanno chiesto discrezione. La scelta di mantenere il riserbo sul rientro fino all'ultimo è stata rafforzata dall'annullamento di un primo viaggio, inizialmente previsto per venerdì scorso: si è preferito attendere che tutto fosse pronto prima di dare conferme. Accanto a lui, sin dall'inizio, ci sono la madre dei suoi due figli, Sahra Lahouasnia, e Luca Di Giuseppe, amico e presidente di Schierarsi.