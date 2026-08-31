Il virologo Fabrizio Pregliasco ricorda che il batterio è noto in ambito veterinario e che le infezioni umane sono sempre state rare. "La novità che sta attirando l'attenzione riguarda i casi comparsi recentemente in diversi Paesi europei", osserva Pregliasco. "Tradizionalmente l'infezione umana era associata soprattutto al contatto diretto con animali infetti o con materiale contaminato. Nei casi più recenti, invece, è emersa la possibilità di una trasmissione da persona a persona attraverso un contatto molto stretto pelle contro pelle, compreso quello che può avvenire durante i rapporti sessuali. Sono stati descritti casi anche tra persone che praticano sport di contatto", come segnalato in Norvegia, "e numerose infezioni sono state associate alla frequentazione di saune o ambienti caldo-umidi. Il virologo invita però alla prudenza: "È importante non trasformare un fenomeno epidemiologicamente interessante in un nuovo allarme sanitario. Per la popolazione generale il rischio viene attualmente considerato molto basso. L'attenzione delle autorità sanitarie deriva soprattutto dal fatto che sembra essere cambiata almeno in parte l'epidemiologia di un batterio che fino a poco tempo fa interessava quasi esclusivamente il mondo veterinario".