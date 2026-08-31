Morbo di Parkinson, cos'è e quali sono i sintomi iniziali

Introduzione

In Italia circa 300mila pazienti sono affetti da Parkinson, una malattia cronica e degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale e influenza il controllo dei movimenti. Secondo le ultime ricerche, la patologia, che rappresenta la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa dopo l’Alzheimer, potrebbe iniziare molto prima della comparsa dei segnali evidenti: sintomi precoci come disturbi del sonno, ansia e voce più debole possono precedere i segni motori del Parkinson anche di anni. Tra le abitudini da adottare per favorire un migliore benessere neurologico, ci sono l’attività fisica, la dieta equilibrata e il mantenimento dei rapporti sociali. Ecco tutto quello che c'è da sapere. La Fondazione Limpe ha presentato un decalogo sulle “10 cose da sapere” sulla malattia: dai segnali precoci ai comportamenti da seguire per ridurre il rischio.