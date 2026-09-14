Sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre, cosa sapere

Fimmg Toscana ha invece annunciato che non aderirà allo sciopero. “Non condividiamo l'impostazione di una mobilitazione che rimette in discussione strumenti come il Ruolo Unico e la presenza della medicina generale nelle Case della Comunità”, ha annunciato Niccolò Biancalani, segretario regionale di Fimmg Toscana. "La priorità è un'altra: dare risposte concrete ai carichi di lavoro sempre più pesanti che gravano sui medici di famiglia e rendere sostenibile la professione", "in Toscana, peraltro, abbiamo sottoscritto insieme alle altre organizzazioni sindacali, compreso lo Smi, un Accordo Integrativo Regionale che prevede sia il Ruolo Unico sia il coinvolgimento della medicina generale nelle Case della Comunità. È quindi difficile pensare che la soluzione possa essere oggi cancellare quei modelli".