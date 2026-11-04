Anche gli avvocati che difendono Sempio possono chiedere al gup ulteriori approfondimenti. I legali hanno spiegato che hanno intenzione di sollevare una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e chiedere la sospensione del procedimento, basandosi sulla presenza di un condannato definitivo, cioè Stasi, per lo stesso fatto per cui sarebbe mandato a processo Sempio. L'obiettivo sarebbe quindi quello di stoppare l'udienza preliminare in attesa che la Corte d'Appello di Brescia valuti e si pronunci sull'istanza di revisione della difesa di Stasi. Istanza che sarà depositata, pare, nei prossimi giorni.