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Cronaca

Violenza economica, quando il denaro diventa un'arma contro le donne

Giulia Mengolini

Giulia Mengolini
©Getty

Avere accesso solo a una parte dello stipendio, dover giustificare ogni spesa al partner, subire il mancato pagamento del mantenimento dopo la separazione: "È una forma di violenza di genere e di violenza domestica”, spiega a Sky TG24 Insider l'avvocata Benedetta Guidicini, esperta di diritto di famiglia. Un abuso spesso invisibile, radicato in una cultura che normalizza il controllo economico. Come riconoscerne i segnali

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