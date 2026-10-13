Violenza economica, quando il denaro diventa un'arma contro le donne

Avere accesso solo a una parte dello stipendio, dover giustificare ogni spesa al partner, subire il mancato pagamento del mantenimento dopo la separazione: "È una forma di violenza di genere e di violenza domestica”, spiega a Sky TG24 Insider l'avvocata Benedetta Guidicini, esperta di diritto di famiglia. Un abuso spesso invisibile, radicato in una cultura che normalizza il controllo economico. Come riconoscerne i segnali
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