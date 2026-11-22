L'incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele a Prata di Pordenone. Una donna di 31 anni è morta e tre bambini sono rimasti feriti, di cui una bambina in condizioni molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiava la conducente e i tre piccoli è finita autonomamente fuori strada, capottandosi

Grave incidente stradale a Prata di Pordenone. A seguito dello schianto avvenuto in via Vittorio Emanuele, una donna di 31 anni è morta e tre bambini sono rimasti feriti, di cui una bambina in condizioni molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiava la conducente 31enne e i tre piccoli è finita autonomamente fuori strada, capottandosi. La donna è morta poco dopo l'incidente, nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero, un'automedica e due ambulanze.

I tre bambini trasferiti in ospedale

Gli operatori del 118 hanno soccorso e rianimato sul posto anche la bambina in gravi condizioni, poi trasferita all'ospedile di Udine in codice rosso. Gli altri due, rispettivamente di 8 e 11 anni, sono stati trasferiti in pronto soccorso a Pordenone in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno ultimando i rilievi. Da quanto si è appreso, uno dei bambini e la bimba sono figli della vittima, mentre il terzo bambino è un loro amichetto. La donna stava accompagnando i tre a una festa di compleanno.