I quattro, tutti originari di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, stavano raggiungendo Spinazzola quando l’auto, forse a causa dell'alta velocità, ha sbandato in curva, si è ribaltata ed è finita fuori strada

Tragedia nel nord barese. È di un morto e di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri al chilometro quattro della provinciale 9, a Spinazzola. La vittima è un ragazzo di 17 anni, mentre è in gravi condizioni è il conducente, un 18enne, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale di Potenza. In auto c'erano anche due ragazze che sono rimaste lievemente ferite. Secondo quanto emerso finora, i quattro ragazzi viaggiavano a bordo di un'Alfa Romeo 147 che, per cause da accertare, si è ribaltata finendo fuoristrada. Per il 17enne l'impatto è stato fatale ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Indaga la polizia locale.

L’ipotesi di reato è omicidio stradale, al momento senza indagati

La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza sull’incidente. L’auto a bordo della quale viaggiava la vittima, un’Alfa Romeo 147, è stata sottoposta a sequestro. Secondo quanto emerso finora, i quattro, tutti originari di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, stavano raggiungendo Spinazzola quando l’auto, forse a causa dell'alta velocità, ha sbandato in curva, si è ribaltata ed è finita fuori strada. Per il 17enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 e per recuperarne il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il 18enne, che era alla guida dell’auto, è stato elitrasportato all’ospedale di Potenza dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni vengono definite gravissime. Indagano i carabinieri.