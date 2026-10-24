Per le mobilitazioni di questi giorni, con manifestazioni anche oggi in diverse città italiane tra cui Roma e Milano ( LIVE SULLE MANIFESTAZIONI ), circola sulle chat di Telegram del Movimento 17 ottobre un vademecum dal titolo “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”. Il documento, che dichiara di ispirarsi alla Rivoluzione egiziana del 2011 e alle proteste della Primavera araba, contiene indicazioni sull’organizzazione dei cortei, sulla preparazione dei partecipanti e sulle tattiche da adottare in caso di confronto con le forze dell’ordine. Tra gli obiettivi indicati figurano la contestazione del governo Meloni, l’ampliamento della mobilitazione e la protezione degli altri manifestanti. Le istruzioni presenti nelle chat del movimento delineano una strategia che non sembra limitata alla gestione pacifica del corteo. Non è tuttavia chiaro se il vademecum rappresenti la linea ufficiale del gruppo, quanto sia stato fatto circolare tra i manifestanti e chi lo abbia effettivamente scritto.

L'equipaggiamento

Una parte consistente della guida è dedicata all’equipaggiamento individuale, con suggerimenti per proteggersi dai lacrimogeni e dallo spray al peperoncino. Tra gli indumenti indicati compaiono felpe o maglioni con cappuccio, kefiah o mascherine FFP2, occhiali protettivi e scarpe comode, adatte a spostarsi rapidamente. Il documento menziona anche guanti resistenti al calore, destinati a proteggere le mani dal contatto con i bossoli dei lacrimogeni. Il prontuario prevede inoltre un kit di primo soccorso con cerotti, bende e disinfettante, oltre ad antidolorifici e acqua. Per contrastare gli effetti dei gas vengono citati anche il Maalox liquido e l’aceto da applicare sulla kefiah.

Le tattiche di piazza

Il nucleo del manuale è rappresentato dalla cosiddetta “tattica collettiva”, articolata in 16 punti. Le istruzioni invitano i partecipanti a procedere in file parallele e a mantenere compatto il gruppo durante il corteo. In caso di blocco da parte delle forze dell’ordine. La guida attribuisce particolare importanza anche alla gestione delle reazioni della folla durante gli interventi di polizia e in presenza di lacrimogeni. Il documento contiene inoltre indicazioni sull’organizzazione degli spostamenti in città: una mappa illustra come i manifestanti possano concentrarsi inizialmente in punti distinti, lontani dallo schieramento delle forze dell’ordine, per poi ricongiungersi e procedere insieme verso il luogo stabilito per il raduno.