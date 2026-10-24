Movimento 17 ottobre, il vademecum “Rivoluzione, istruzioni per l’uso” diffuso su TelegramCronaca
Sulle chat del Movimento 17 ottobre, protagonista delle manifestazioni di queste ore in Italia, girano istruzioni su come vestirsi e come gestire il possibile contatto con le forze dell’ordine. In cima alle priorità c'è il soccorso reciproco in caso di difficoltà
Per le mobilitazioni di questi giorni, con manifestazioni anche oggi in diverse città italiane tra cui Roma e Milano (LIVE SULLE MANIFESTAZIONI), circola sulle chat di Telegram del Movimento 17 ottobre un vademecum dal titolo “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”. Il documento, che dichiara di ispirarsi alla Rivoluzione egiziana del 2011 e alle proteste della Primavera araba, contiene indicazioni sull’organizzazione dei cortei, sulla preparazione dei partecipanti e sulle tattiche da adottare in caso di confronto con le forze dell’ordine. Tra gli obiettivi indicati figurano la contestazione del governo Meloni, l’ampliamento della mobilitazione e la protezione degli altri manifestanti. Le istruzioni presenti nelle chat del movimento delineano una strategia che non sembra limitata alla gestione pacifica del corteo. Non è tuttavia chiaro se il vademecum rappresenti la linea ufficiale del gruppo, quanto sia stato fatto circolare tra i manifestanti e chi lo abbia effettivamente scritto.
L'equipaggiamento
Una parte consistente della guida è dedicata all’equipaggiamento individuale, con suggerimenti per proteggersi dai lacrimogeni e dallo spray al peperoncino. Tra gli indumenti indicati compaiono felpe o maglioni con cappuccio, kefiah o mascherine FFP2, occhiali protettivi e scarpe comode, adatte a spostarsi rapidamente. Il documento menziona anche guanti resistenti al calore, destinati a proteggere le mani dal contatto con i bossoli dei lacrimogeni. Il prontuario prevede inoltre un kit di primo soccorso con cerotti, bende e disinfettante, oltre ad antidolorifici e acqua. Per contrastare gli effetti dei gas vengono citati anche il Maalox liquido e l’aceto da applicare sulla kefiah.
Le tattiche di piazza
Il nucleo del manuale è rappresentato dalla cosiddetta “tattica collettiva”, articolata in 16 punti. Le istruzioni invitano i partecipanti a procedere in file parallele e a mantenere compatto il gruppo durante il corteo. In caso di blocco da parte delle forze dell’ordine. La guida attribuisce particolare importanza anche alla gestione delle reazioni della folla durante gli interventi di polizia e in presenza di lacrimogeni. Il documento contiene inoltre indicazioni sull’organizzazione degli spostamenti in città: una mappa illustra come i manifestanti possano concentrarsi inizialmente in punti distinti, lontani dallo schieramento delle forze dell’ordine, per poi ricongiungersi e procedere insieme verso il luogo stabilito per il raduno.
Leggi anche
Milano, domani attese altre proteste. Perquisizioni in varie città
Il mutuo soccorso
Accanto alle indicazioni più apertamente conflittuali, il vademecum dedica spazio alla protezione reciproca. Ogni partecipante viene considerato responsabile della sicurezza delle persone che si trovano ai suoi lati e alle sue spalle, secondo un modello di sostegno e comunicazione all’interno del corteo. Il principio dichiarato è che aiutare chi si trova in difficoltà debba avere la precedenza sul confronto con le forze di sicurezza. Tra gli altri suggerimenti, gli edifici circostanti vengono descritti come possibili punti di osservazione utili al movimento. La guida insiste inoltre sulla vigilanza all’interno della manifestazione per individuare eventuali presenze considerate sospette.
Leggi anche
Proteste Milano, nasce Movimento 17 ottobre: mobilitazione permanente
©Ansa
Proteste Milano, perché nel governo c'è tensione sui militari in città
I membri dell'Esercito chiamati per aiutare le forze dell'ordine già stanziate sono tutti parà della Brigata Paracadutisti Folgore: non avranno poteri di polizia giudiziaria, non essendo agenti di pubblica sicurezza. Il ministro della Difesa Crosetto: 'Avrei voluto che avessero la possibilità di disporre degli strumenti necessari'. Il tema si lega alla carenza di organico tra polizia e carabinieri. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri 'di Sky TG24 del 23 ottobre