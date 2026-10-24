Alla vigilia della manifestazione contro il riarmo annunciata per oggi pomeriggio a Torino e “rilanciata dai canali social riconducibili ai gruppi antagonisti torinesi”, si e’ riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Torino, Donato Cafagna, ho partecipato il sindaco, Stefano Lo Russo, il procuratore Giovanni Bombardieri, il questore Massimo Gambino, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Gaspare Giardelli e Alberto Nastasia e i rappresentanti delle categorie commerciali Ascom, Confesercenti e Cofimprese. Con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte violente, sia nel corso della manifestazione sia successivamente, e “considerato che le iniziative di protesta non sono state comunicate alle autorità di pubblica sicurezza”, sulla base delle informazioni raccolte sui social sono state rafforzate le misure di vigilanza in tutte le aree indicate quale luogo di concentramento dei manifestanti e in quelle che potrebbero essere toccate dai cortei.