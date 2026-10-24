Allerta cortei, piazze blindate per le manifestazioni di oggi. A Milano arrivano i Parà
Allerta in tutta Italia per possibili devastazioni e saccheggi. Azione preventiva del Viminale: controlli in decine di città, identificate un centinaio di persone, la metà minorenni. “C'è un coordinamento”, dice il ministro Piantedosi. Milano si prepara: arrivano i 500 parà mandati dal governo, paura dei negozianti. Il neonato Movimento 17 ottobre avverte: “Le piazze annunciate sono annullate. Comunicheremo solo all'ultimo tre concentramenti in ogni città e la piazza finale”
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Allerta in tutta Italia per possibili devastazioni e saccheggi nel fine settimana. Azione preventiva del Viminale: controlli in decine di città, identificate un centinaio di persone, la metà minorenni. “Squarciato il velo, c'è un coordinamento”, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Milano si prepara: arrivano i 500 parà mandati dal governo, paura dei negozianti. Sala: “Non chiudete”. Da Torino a Castel Volturno a Roma, la mappa delle manifestazioni. Ma il neonato Movimento 17 ottobre avverte: “Le piazze annunciate sono annullate. Comunicheremo solo all'ultimo tre concentramenti in ogni città e la piazza finale”. Rimossi i blocchi dei tir anche a Napoli e in Campania. Scendono in piazza i taxi: martedì assemblea. Oggi una nuova giornata di proteste in Francia: 70mila uomini in più per la sicurezza.
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A Roma 300 agenti Polizia Locale impegnati in manifestazioni weekend
Un potenziamento dei servizi della Polizia Locale è stato predisposto per il fine settimana, in considerazione delle principali manifestazioni in programma a Roma, che interesseranno in particolare le aree centrali della città. Saranno circa 300 gli agenti impiegati nei soli dispositivi di vigilanza e viabilità connessi alle principali manifestazioni previste tra sabato e domenica, con un rafforzamento delle attività lungo i percorsi dei cortei e nelle aree maggiormente interessate da possibili criticità e dalle modifiche alla circolazione. A questo dispositivo si aggiunge l’impegno di ulteriori centinaia di unità dei caschi bianchi per garantire i necessari servizi di vigilanza sul territorio, compresi quelli predisposti in occasione della partita di calcio allo Stadio Olimpico e di altri eventi in programma nella Capitale. A questi si affiancano i consueti controlli per la sicurezza sulle strade, le attività nelle zone della movida e quelle connesse al Piano Roma Notte, oltre ai servizi di contrasto all’abusivismo.
Torino, rafforzate misure di sicurezza, attivati alert tra commercianti e forze ordine
Alla vigilia della manifestazione contro il riarmo annunciata per oggi pomeriggio a Torino e “rilanciata dai canali social riconducibili ai gruppi antagonisti torinesi”, si e’ riunito ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Torino, Donato Cafagna, ho partecipato il sindaco, Stefano Lo Russo, il procuratore Giovanni Bombardieri, il questore Massimo Gambino, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, Gaspare Giardelli e Alberto Nastasia e i rappresentanti delle categorie commerciali Ascom, Confesercenti e Cofimprese. Con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte violente, sia nel corso della manifestazione sia successivamente, e “considerato che le iniziative di protesta non sono state comunicate alle autorità di pubblica sicurezza”, sulla base delle informazioni raccolte sui social sono state rafforzate le misure di vigilanza in tutte le aree indicate quale luogo di concentramento dei manifestanti e in quelle che potrebbero essere toccate dai cortei.
Pisani a Sky TG24: "Non siamo controparte giovani"
“Non siamo la controparte dei manifestanti e dei cittadini. Anzi, siamo coloro che devono garantire l’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali”. Lo ha detto il Capo della Polizia Vittorio Pisani, intervistato da Virman Cusenza per ‘Gli Invisibili – Il potere che non si vede’, il nuovo spazio di Sky TG24 all’interno di ‘Agenda’, condotto da Lavinia Spingardi. L'intervista integrale andrà in onda oggi dalle 11.30.
Proteste, Pisani a Sky TG24: 'Non siamo controparte giovani'Vai al contenuto
Movimento 17 ottobre: "Diremo piazze all'ultimo"
Crescono i timori che sabato si ripetano i disordini dello scorso weekend. Movimento 17 ottobre: "Domani in altre piazze, le diremo all'ultimo". Impossibile prevedere quanti parteciperanno alle proteste nel capoluogo lombardo: diverse zone blindate e presidiate, anche dai militari. Si temono saldature tra giovanissimi che hanno assaltato i negozi e movimenti antagonisti. In arrivo 500 parà ma c’è tensione sulle regole d'ingaggio. Perquisizioni della Digos su circa 100 persone, di cui 51 minorenni, in 18 città