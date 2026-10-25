Manifestazioni nelle piazze, 5mila identificati e 371 fermi: 110 sono minori. DIRETTA
Città blindate, 9 persone arrestate, tensioni e scontri in diverse piazze in una giornata calda per l'ordine pubblico. Individuato l'ideatore del Movimento 17 ottobre, 30enne italiano giornalista freelance, fermato in tarda serata su disposizione della Procura di Milano. È indagato per istigazione a delinquere e altri reati. Meloni: "Usati strumenti più efficaci per prevenire le violenze, la sinistra teme più i militari dei violenti"
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Città blindate, quasi 5mila identificati, 371 fermati di cui 110 minorenni, 9 persone arrestate, tensioni e scontri in diverse piazze. (LE IMMAGINI) Nuova giornata calda per l'ordine pubblico anche se non si sono ripetute le devastazioni della settimana scorsa. Intanto è stato individuato l'ideatore del Movimento 17 ottobre: Youssef Siher, trentenne italiano e giornalista freelance, è stato fermato in tarda serata su disposizione della Procura di Milano. È indagato per istigazione a delinquere e altri reati. Usati 'strumenti più efficaci per prevenire le violenze', ha detto la premier Meloni, secondo cui 'la sinistra teme più i militari dei violenti'.
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