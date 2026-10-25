Città blindate, quasi 5mila identificati, 371 fermati di cui 110 minorenni, 9 persone arrestate, tensioni e scontri in diverse piazze. (LE IMMAGINI) Nuova giornata calda per l'ordine pubblico anche se non si sono ripetute le devastazioni della settimana scorsa. Intanto è stato individuato l'ideatore del Movimento 17 ottobre: Youssef Siher, trentenne italiano e giornalista freelance, è stato fermato in tarda serata su disposizione della Procura di Milano. È indagato per istigazione a delinquere e altri reati. Usati 'strumenti più efficaci per prevenire le violenze', ha detto la premier Meloni, secondo cui 'la sinistra teme più i militari dei violenti'.

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