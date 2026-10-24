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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Proteste e cortei in tutta Italia, tensioni da Torino a Roma. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Sabato di manifestazioni in tutte le principali città, fortemente presidiate dalle forze dell'ordine. Nel capoluogo piemontese la polizia ha caricato le persone in piazza con i manganelli. Nella Capitale tensione tra gruppi diversi di manifestanti. Blindata Milano

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