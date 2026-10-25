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Francia, studenti e gilet gialli nelle piazze. A Parigi 142 fermi per gli scontri

Mondo
©Ansa

Nonostante gli scontri nella capitale, in Francia non si è ripetuto un altro 17 ottobre. Manifestazioni pacifiche si sono svolte in tutto il paese con studenti, sindacati e gilet gialli nelle piazze. Secondo il sindacato Cgt c'erano 800mila persone in tutto il Paese, solo a Parigi circa 250mila. Mobilitati 70mila fra poliziotti, gendarmi e agenti dei servizi speciali. Il ministro dell'Interno, dopo la giornata, ha parlato "complessivamente" di circa "mille fermi"

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Una marea di manifestanti ha invaso, nelle scorse ore, le città francesi, con cortei festosi, popolari e pacifici quasi ovunque. A Parigi, però, le mobilitazioni sono state macchiate alla fine dai tafferugli dei black bloc e dagli scontri con la polizia, proprio quando i dimostranti pacifici si erano già allontanati dai vari cortei. Ma il caos del 17 ottobre, in Francia, non si è ripetuto.

Le persone nelle piazze

Secondo il sindacato Cgt, in piazza tra sindacati, studenti e gilet gialli c'erano 800mila persone in tutto il Paese, solo a Parigi circa 250mila. Altre, invece, le cifre del ministero dell'Interno francese, secondo cui sono state 410mila le persone che hanno manifestato nel Paese. Mobilitati 70mila fra poliziotti, gendarmi e agenti dei servizi speciali. Il ministro dell'Interno, dopo la giornata, ha parlato "complessivamente" di circa "mille fermi". 

Un momento di tensione tra manifestanti e polizia - ©Ansa

I fermi e gli scontri nella capitale

La prefettura di polizia di Parigi, nello specifico, ha registrato 142 fermi, 120 dei quali confermati in custodia cautelare. Nella capitale francese la mobilitazione è stata in gran parte pacifica, allegra e improntata sulla contestazione ad Emmanuel Macron Poi verso la sera di ieri, 24 ottobre, alla fine del corteo, la situazione è degenerata e sono iniziati gli scontri, degenerati poi in ore di guerriglia urbana tra cariche e contro cariche.

La mobilitazione degli studenti

La giornata di mobilitazione è risultata, comunque, un buon successo per il movimento degli studenti che sono riusciti a portare in piazza accanto a loro anche i grandi sindacati, i gilet gialli e tanti militanti della France di Mélenchon. Gli organizzatori hanno riferito di quasi 300 cortei e 800.000 persone scese in strada a manifestare, di cui 250.000 solamente a Parigi. Per la prefettura i numeri sono stati differenti, con 400.000 in tutto e 110.000 nella capitale. Perchè la protesta? Gli studenti chiedono più soldi per l'istruzione e l'abolizione della riforma Macron sull'accesso all'università. A loro si sono uniti i sindacati che li appoggiano e protestano contro il carovita e per la difesa dello stato sociale smantellato dallo stesso Macron. 

epa13328532 Protesters clash with riot police during a demonstration against rising living costs and cuts to public services in Paris, France, 24 October 2026. Around 70,000 police and security personnel are deployed across France following violent nationwide protests on 17 October 2026 involving Yellow Vest (Gilets Jaunes) activists, high school and university students, trade unions and other groups protesting against rising fuel prices and deteriorating public services. EPA/YOAN VALAT

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