Nonostante gli scontri nella capitale, in Francia non si è ripetuto un altro 17 ottobre. Manifestazioni pacifiche si sono svolte in tutto il paese con studenti, sindacati e gilet gialli nelle piazze. Secondo il sindacato Cgt c'erano 800mila persone in tutto il Paese, solo a Parigi circa 250mila. Mobilitati 70mila fra poliziotti, gendarmi e agenti dei servizi speciali. Il ministro dell'Interno, dopo la giornata, ha parlato "complessivamente" di circa "mille fermi"

Una marea di manifestanti ha invaso, nelle scorse ore, le città francesi, con cortei festosi, popolari e pacifici quasi ovunque. A Parigi, però, le mobilitazioni sono state macchiate alla fine dai tafferugli dei black bloc e dagli scontri con la polizia, proprio quando i dimostranti pacifici si erano già allontanati dai vari cortei. Ma il caos del 17 ottobre, in Francia, non si è ripetuto.

Le persone nelle piazze

Secondo il sindacato Cgt, in piazza tra sindacati, studenti e gilet gialli c'erano 800mila persone in tutto il Paese, solo a Parigi circa 250mila. Altre, invece, le cifre del ministero dell'Interno francese, secondo cui sono state 410mila le persone che hanno manifestato nel Paese. Mobilitati 70mila fra poliziotti, gendarmi e agenti dei servizi speciali. Il ministro dell'Interno, dopo la giornata, ha parlato "complessivamente" di circa "mille fermi".