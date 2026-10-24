"Il messaggio deve arrivare forte e chiaro: la libertà di manifestare è un diritto prezioso garantito dalla nostra costituzione ma chi ne fa scempio e spreco - ha detto il ministro - scegliendo la strada dell'illegalità e della violenza poi se ne assume la responsabilità e ne risponde all'autorità giudiziaria"

A fine giornata il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ringraziato le Forze dell'ordine per il grande impegno richiesto oggi e nei giorni scorsi. Le forze di polizia "sono riuscite ad isolare e contenere le frange di violenti, con equilibrio e competenza", ha detto esprimendo il proprio "plauso" alle forze di polizia anche per l'individuazione del promotore del Movimento 17 ottobre, e ribadendo che "in Italia non può esserci spazio per chi si illude di agire nell'impunità e in zone franche". "La forza dello Stato prima o poi presenta il conto. Soprattutto nei confronti dei più giovani, il messaggio deve arrivare forte e chiaro: la libertà di manifestare è un diritto prezioso garantito dalla nostra costituzione ma chi ne fa scempio e spreco - ha aggiunto - scegliendo la strada dell'illegalità e della violenza poi se ne assume la responsabilità e ne risponde all'autorità giudiziaria".

Il ringraziamento del ministro alle Forze dell'ordine

"A conclusione di una giornata straordinariamente impegnativa - ha sottolineato il titolare del Viminale - desidero esprimere profonda gratitudine a tutte le donne e a tutti gli uomini dello Stato che con professionalità ed equilibrio hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini, preservandola da chi, dietro il paravento del diritto di manifestare, intendeva esclusivamente proporre violenza e disordini". Le Autorità di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Penitenziaria, i militari dell'Esercito, i Vigili del Fuoco, le Polizie Municipali: "ognuno con il proprio fondamentale bagaglio di esperienze e capacità - ha detto Piantedosi - tutti presenti e uniti nel dare il proprio determinante contributo ovunque ci fosse bisogno. Uomini e donne che, oggi e come sempre, hanno dato l'ennesima prova di professionalità e responsabilità nella gestione di situazioni estremamente difficili". Loro, aggiunge, "sono il volto migliore della nostra Repubblica di cui siamo profondamente orgogliosi". Il ministro ha poi rivolto un "particolare ringraziamento agli investigatori della Polizia postale e delle Digos che in pochi giorni hanno individuato e assicurato alla giustizia la presunta mente dell'organizzazione '17 ottobre', dando prova di grandi abilità investigative".