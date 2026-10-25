Il diesel della rabbia, i rischi per Meloni

Blocco dei tir e piazze in ebollizione diventano per il governo l’emergenza più importante da risolvere. Meloni sceglie la linea del rigore. Fermezza con chi blocca, dialogo con chi tratta. Con il decreto da 175 milioni ha sbloccato i caselli e diviso il fronte della protesta. Il caro gasolio però non è un'emergenza destinata a passare, e per la premier la vera partita si gioca a Bruxelles, dove cerca i margini per trasformare un intervento tampone in una risposta strutturale