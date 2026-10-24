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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Giorgia Meloni: sicurezza garantita nonostante tentativi violenti. Ringrazio Forze ordine

Politica
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"La sicurezza va garantita a tutti", ha scritto sui social la premier dopo una nuova giornata di proteste in Italia. "A chi vuole manifestare pacificamente, a chi lavora e a chi vuole vivere la propria città senza paura. Senza lasciare spazio a chi cerca soltanto lo scontro e la violenza"

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"Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza. È in questa direzione che vanno anche le misure approvate nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri: dare allo Stato strumenti più efficaci per prevenire le violenze e impedire che delinquenti e facinorosi possano mettere a ferro e fuoco intere città. Perché la sicurezza va garantita a tutti. A chi vuole manifestare pacificamente, a chi lavora e a chi vuole vivere la propria città senza paura. Senza lasciare spazio a chi cerca soltanto lo scontro e la violenza". Lo ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social, dopo una giornata di proteste in diverse città italiane. 

 

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Il ringraziamento alle Forze dell'Ordine

"Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine che anche oggi, nelle piazze italiane, hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini e il diritto di manifestare pacificamente, nonostante i tentativi di alcuni violenti di provocare scontri e disordini", ha poi riferito ancora Meloni. "Un ringraziamento al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ai prefetti, ai questori e a tutti coloro che hanno coordinato e gestito le operazioni di ordine pubblico", ha scritto ancora.

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