Ricercatore 30enne italiano di seconda generazione, è ritenuto la 'mente' del Movimento 17 ottobre legato agli scontri avvenuti nel centro del capoluogo lombardo nel weekend del 17 e 18 ottobre. E' stato fermato per istigazione a delinquere con l'aggravante della finalità di terrorismo. La moglie risulta indagata a piede libero per gli stessi reati
Ricercatore in geopolitica e giornalista freelance italiano di 30 anni, di origini marocchine e residente nel bresciano, Youssef Siher è finito al centro delle cronache giudiziarie perché ritenuto dagli investigatori la mente e il fondatore del "Movimento 17 ottobre", il movimento giovanile che si è sviluppato attraverso i social in occasione delle manifestazioni contro il caro vita a Milano. L'uomo risulta indagato per istigazione a delinquere con l'aggravante della finalità di terrorismo (articolo 420 bis del nuovo decreto legge, ovvero violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche). La moglie risulta indagata a piede libero per gli stessi reati.
L'arresto
Il 24 ottobre, la Procura di Milano ha disposto il suo fermo in carcere. Secondo le indagini condotte dalla Polizia Postale, dalla Digos e dall'Antiterrorismo, Siher sarebbe l'amministratore principale delle pagine social e delle chat criptate siglate "M1710". La piattaforma è nata all'indomani dei violenti scontri e della guerriglia urbana registrati nel centro di Milano nel fine settimana del 17 e 18 ottobre. Attraverso questi canali, secondo la magistratura, l'indagato avrebbe tentato di coordinare e rilanciare nuove mobilitazioni violente in tutta Italia, sfruttando una forte capacità di suggestione su migliaia di giovanissimi con l'obiettivo di "creare il caos e destabilizzare il sistema". L'uomo sarebbe stato rintracciato a casa di una attivista pro-Pal grazie all'attività di localizzazione tecnica fatta dalla polizia a Milano, nel quartiere Corvetto.
Gli studi
Prima del coinvolgimento nell'inchiesta, Siher era conosciuto principalmente all'interno dei circuiti accademici e dei movimenti studenteschi milanesi. Descritto come una figura vicina alle reti giovanili filo-palestinesi, ha studiato Scienze Politiche all'Università Statale di Milano e ha collaborato in passato come research trainee presso l'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), concentrando i suoi studi sull'Islam politico e sulla geopolitica del Medio Oriente e del Nord Africa. "I suoi interessi di ricerca - si legge sul suo profilo pubblicato sul sito dell'Ispi - si concentrano sull’Islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Durante i suoi studi ha analizzato i legami tra le ideologie politiche islamiche del XX secolo e le prime esperienze politiche dell’Islam e, nella sua tesi magistrale, ha svolto uno studio approfondito sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con il potere monarchico . È bilingue, essendo madrelingua arabo e italiano, e parla fluentemente inglese e spagnolo". Ha lavorato anche per il canale satellitare arabo "Al Mayadeen English", vicino ad Hezbollah.
La start-up americana e le proteste in Marocco
Il 30enne attualmente risulta lavorare da gennaio scorso per Mercor, la startup americana di intelligenza artificiale il cui motto è "organizzare l'intelligenza umana per alimentare l'economia dell'IA", in qualità di esperto generalista. "Contribuisco - si legge sul suo profilo Linkedin - a diversi progetti di etichettatura dei dati, valutazione e addestramento di intelligenze artificiali".
A settembre, sul suo profilo Facebook, Siher parlava delle proteste dei giovani in Marocco, analizzando il perché fossero fallite. "È essenziale chiarire che i problemi che sono emersi nelle 'proteste della Generazione Z' (l'istruzione e la salute) non sono il vero problema, ma piuttosto - sottolineava Siher - sintomi di una malattia molto più profonda. La radice del problema è il sistema politico ed economico basato su una classe politica e i grandi capitali che agiscono come oligarchi, e che mobilitano il potere e le risorse nelle mani di pochi: l'élite. E se questo problema strutturale non viene affrontato, qualsiasi progresso sarà illusorio".
La segnalazione del 2024
Già nel 2024, a quanto emerso, l'Intelligence italiana aveva segnalato la costituzione dell'Organizzazione Alba nascente ad opera dello stesso Siher. In particolare i servizi evidenziarono la postura del movimento "Alba nascente" nel diffondere nelle comunità musulmane europee propaganda riconducibile ad Hamas e al Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, nell'organizzazione logistica delle manifestazioni di piazza Pro-Palestina, nella gestione dei rapporti con circuiti dell'estrema sinistra antagonista radicale.
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