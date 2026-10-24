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Scontri a Milano, ambasciata russa: “Ormai Mosca dietro ogni problema in Italia”

Cronaca

"Prima di cercare un 'direttore d'orchestra' occulto all'estero, sarebbe opportuno concordare lo spartito all'interno della propria orchestra" scrive l'ambasciata russa su Telegram

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La "mano di Mosca" è diventato "un passe-partout tutto italiano per qualsiasi questione scomoda". Lo afferma l'ambasciata russa in merito alle accuse per le violenze di piazza a Milano. "I giovani sono scontenti, i prezzi aumentano, nelle strade scoppiano disordini, i camion non circolano? - scrive l'ambasciata su Telegram - Cosa c'è di più facile che dare la colpa di tutto agli hacker russi, agli agenti russi o a chiunque abbia un passaporto russo e continui per strane ragioni a visitare l'Italia?"

La "pista russa"

Per quanto riguarda in particolare i disordini di Milano, l'ambasciata afferma che "La 'pista russa' ha preso una piega inaspettata". "Il Ministro della Difesa - si legge nella dichiarazione - parla di 'guerra ibrida', quello dell'Interno sottolinea l'assenza di prove di una regia esterna, mentre un vicepremier si stupisce delle 'storie sui russi'. Prima di cercare un 'direttore d'orchestra' occulto all'estero, sarebbe opportuno concordare lo spartito all'interno della propria orchestra". "Naturalmente - sottolinea ancora l'ambasciata russa - la violenza e le devastazioni non hanno alcuna giustificazione. Ma nemmeno la cittadinanza russa costituisce una prova di responsabilità in siffatti episodi. Ai nostri connazionali raccomandiamo di evitare i luoghi dei disordini, di rispettare le disposizioni delle autorità e di prendere con umorismo le notizie sensazionali sugli onnipresenti 'agenti russi'".

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