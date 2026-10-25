Il trentenne italiano di seconda generazione, giornalista freelance, è stato fermato nella tarda serata del 24 ottobre, su disposizione della Procura di Milano. È indagato per istigazione a delinquere e terrorismo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Città blindate, quasi 5mila identificati, oltre 300 fermati (di cui 110 minorenni), nove persone arrestate, tensioni e scontri in diverse piazze. Quella di ieri, sabato 24 ottobre, è stata una giornata di nuove tensioni in piazza, anche se non si sono ripetute le devastazioni della settimana scorsa. Poco prima delle 14.30, quando sui social avrebbero dovuto essere comunicati i luoghi dei raduni, è arrivata la notizia dell'individuazione della “mente” del Movimento 17 ottobre: Youssef Siher, trentenne italiano di seconda generazione e giornalista freelance. L'uomo è stato fermato in tarda serata su disposizione della Procura di Milano. È indagato per istigazione a delinquere, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e terrorismo (TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA).

Come è stato individuato Siher Siher, di origini marocchine e residente in provincia di Brescia, ha un curriculum di alto livello tra studi di geopolitica, un dottorato di ricerca e un'attività da giornalista freelance. L'indagine per arrivare alla sua identità è stata condotta dall'Antiterrorismo e dalla Polizia Postale, ma da diverso tempo c'era su Siher un focus degli 007 dell'Aisi che lo avevano segnalato per propaganda già nel 2024. Secondo l'intelligence avrebbe costituito l'organizzazione 'Alba nascente' per diffondere la propaganda di Hamas e del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, per organizzare la logistica delle manifestazioni proPal e gestire i rapporti con il mondo antagonista. La polizia postale, dopo averlo individuato come autore del M1710, ha avviato d'intesa con l'Antiterrorismo l'attività di intercettazione e grazie alla collaborazione giudiziaria con Meta avrebbe acquisito l'indirizzo Ip collegato al profilo Instagram del Movimento 17 ottobre. A loro volta, i provider dei servizi internet hanno collaborato. A quel punto è scattata la ricerca del trentenne che non era presente nella sua residenza a Brescia, ma che è stato rintracciato a casa di una attivista pro-Pal, grazie all'attività di localizzazione tecnica fatta dalla polizia a Milano, nel quartiere Corvetto. Vedi anche Cortei, fermato Youssef Siher, mente dei fatti 17 ottobre