Un operaio assunto a tempo indeterminato da un'azienda specializzata in idraulica navale è stato licenziato tramite WhatsApp dopo un infortunio sul lavoro. L'uomo si era ferito alla mano destra nell'estate del 2025, mentre lavorava su un'imbarcazione in un cantiere di Marina di Carrara. Dopo un intervento chirurgico e 85 giorni di inabilità temporanea assoluta, era tornato al lavoro, ma continuava ad avvertire dolori e aveva chiesto di cambiare mansione.

Alla fine di marzo 2026, prima di essere ricollocato, ha ricevuto un messaggio dall'amministratore unico della società: "Ti ho inviato il licenziamento con causale". Alla comunicazione era allegata una copia del modello UniLav, con l'indicazione del giustificato motivo soggettivo.

L'operaio ha presentato ricorso, ma il Tribunale della Spezia lo ha respinto, ritenendo rispettato il requisito della forma scritta. A dimostrare che il lavoratore aveva ricevuto la comunicazione c'erano anche le spunte blu di WhatsApp e una sua successiva risposta.

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