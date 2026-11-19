Introduzione
Un licenziamento comunicato tramite WhatsApp può essere valido, ma non in tutti i casi. A fare la differenza sono la forma della comunicazione, la possibilità di identificarne il mittente e la prova che il lavoratore l'abbia ricevuta. Lo dimostrano alcune recenti sentenze dei tribunali italiani: alla Spezia un giudice ha riconosciuto la validità di un licenziamento trasmesso attraverso l'applicazione, mentre a Grosseto un messaggio vocale è stato ritenuto insufficiente. Ecco quali sono le regole.
Quello che devi sapere
Il caso della Spezia: licenziato dopo un infortunio sul lavoro
Un operaio assunto a tempo indeterminato da un'azienda specializzata in idraulica navale è stato licenziato tramite WhatsApp dopo un infortunio sul lavoro. L'uomo si era ferito alla mano destra nell'estate del 2025, mentre lavorava su un'imbarcazione in un cantiere di Marina di Carrara. Dopo un intervento chirurgico e 85 giorni di inabilità temporanea assoluta, era tornato al lavoro, ma continuava ad avvertire dolori e aveva chiesto di cambiare mansione.
Alla fine di marzo 2026, prima di essere ricollocato, ha ricevuto un messaggio dall'amministratore unico della società: "Ti ho inviato il licenziamento con causale". Alla comunicazione era allegata una copia del modello UniLav, con l'indicazione del giustificato motivo soggettivo.
L'operaio ha presentato ricorso, ma il Tribunale della Spezia lo ha respinto, ritenendo rispettato il requisito della forma scritta. A dimostrare che il lavoratore aveva ricevuto la comunicazione c'erano anche le spunte blu di WhatsApp e una sua successiva risposta.
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Cosa dice la legge sul licenziamento via WhatsApp
L'articolo 2 della legge 604 del 1966 stabilisce che il licenziamento individuale deve essere comunicato per iscritto. La normativa, tuttavia, non impone necessariamente l'utilizzo di una lettera cartacea consegnata a mano o spedita tramite raccomandata.
Anche un messaggio digitale può soddisfare il requisito della forma scritta, purché siano rispettate alcune condizioni:
- la comunicazione deve essere riconducibile al datore di lavoro.
- la volontà di interrompere il rapporto deve essere chiara e inequivocabile.
- il lavoratore deve essere messo in condizione di conoscere la decisione.
- devono essere rispettati gli obblighi di indicazione dei motivi del licenziamento.
Il rispetto di questi requisiti formali non significa, però, che qualsiasi licenziamento comunicato via WhatsApp sia automaticamente legittimo.
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Le spunte blu rendono valido il licenziamento?
Le spunte blu possono rappresentare una prova dell'avvenuta lettura del messaggio, ma non sono sufficienti, da sole, a rendere valido un licenziamento.
Nel caso della Spezia, il giudice ha considerato diversi elementi: la provenienza della comunicazione dall'amministratore della società, il riferimento esplicito al licenziamento, la presenza di un documento allegato e la prova che il lavoratore avesse letto e successivamente risposto al messaggio.
Le conferme di lettura hanno quindi contribuito a dimostrare che la comunicazione era arrivata al destinatario, senza sostituire gli altri requisiti previsti dalla legge.
Licenziamento con messaggio vocale: perché non è valido
Diversa è la situazione quando il datore di lavoro comunica il licenziamento attraverso un messaggio vocale.
Con la sentenza 323 del 16 settembre 2026, il Tribunale di Grosseto ha esaminato il caso di una dipendente licenziata tramite un audio WhatsApp. Il giudice ha stabilito che una registrazione vocale, anche se può essere conservata e riascoltata, rimane una comunicazione orale e non soddisfa l'obbligo della forma scritta.
Il licenziamento è stato quindi considerato giuridicamente inesistente, con conseguente reintegrazione della lavoratrice, risarcimento del danno e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
In questi casi, secondo la decisione del Tribunale, non si applica neppure il termine ordinario di 60 giorni previsto per impugnare il licenziamento.
Gli altri precedenti: le sentenze di Brindisi e Catania
La possibilità di comunicare un licenziamento attraverso strumenti digitali trova riscontro anche in altre decisioni giudiziarie.
Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza 52 del 2026, ha ritenuto rispettato il requisito della forma scritta nel caso di un documento Word contenente la comunicazione di licenziamento, trasmesso tramite WhatsApp senza la firma del datore di lavoro. Il giudice ha considerato anche la successiva produzione del documento nel procedimento giudiziario.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza 2261 del 2025, ha invece esaminato una vicenda nella quale il lavoratore era stato informato inizialmente a voce, poi contattato tramite WhatsApp e successivamente attraverso un'email. Le comunicazioni scritte sono state ritenute idonee a rendere conoscibile la volontà del datore di interrompere il rapporto.
Si tratta di decisioni che confermano l'importanza del contenuto e della riconducibilità della comunicazione, oltre che del mezzo utilizzato.
Quando il licenziamento può essere illegittimo
La validità della comunicazione non deve essere confusa con la legittimità del licenziamento.
Anche quando il messaggio WhatsApp rispetta tutti i requisiti formali, il lavoratore può contestare la decisione se ritiene che manchino una giusta causa o un giustificato motivo, oppure che siano state violate altre disposizioni di legge.
Un discorso specifico riguarda i licenziamenti collettivi, disciplinati dalla legge 223 del 1991. In questi casi, il datore di lavoro deve rispettare le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla normativa, che non possono essere sostituite da un semplice messaggio ai dipendenti.
La distinzione fondamentale, quindi, è tra un messaggio scritto che rispetta i requisiti di legge, un vocale che non soddisfa l'obbligo della forma scritta e un licenziamento che, pur comunicato correttamente, può essere contestato per ragioni sostanziali.