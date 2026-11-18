Una delle regioni più colpite dal maltempo degli ultimi giorni è la Toscana che ha subito danni. "Quello che conta è lo stato di emergenza a livello nazionale”, ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani. “Perché con quello a livello locale - ha spiegato - al massimo riusciamo a coprire le somme urgenze dei sindaci". Il governatore ha sottolineato come la Regione abbia registrato "l'intervento diretto con il nostro Genio civile o dei sindaci o in somma urgenza anche degli stessi Consorzi di bonifica in almeno 250 punti critici della Toscana. Per Giani, con lo stato di emergenza a livello nazionale si apre la porta "a quello abbiamo visto altre volte, anche un risarcimento più sostanzioso sia per gli interventi fatti dai Comuni, quindi dal pubblico" sia per i "rimedi a danni che hanno sopportato i privati. Lo vedremo alla fine di questo ciclo del maltempo".

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