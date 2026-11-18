Maltempo, oggi allerta gialla in sei regioni: venti forti e mareggiate. Le previsioniCronaca
Introduzione
Venti di burrasca, mareggiate e temporali: il meteo di oggi, mercoledì 18 novembre, non risparmia nessuna parte d’Italia. Forti raffiche interesseranno Valle d'Aosta, Piemonte, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre a tutti i settori appenninici. Il vento potrebbe provocare mareggiate lungo le coste esposte. Diramata inoltre dalla protezione civile l’allerta gialla per temporali in sei regioni: alcuni settori della Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Inoltre, come evidenziano i meteorologi de iLMeteo.it, nel corso della giornata una temporanea rimonta anticiclonica su parte della Penisola favorirà la formazione di estesi banchi di nebbia tipici del periodo autunnale, in particolare al Nord.
Quello che devi sapere
Allerta gialla in sei regioni
Temporali e perturbazioni continuano a investire l’Italia. Tutta la giornata di mercoledì 18 novembre sarà segnata da instabilità, piogge e venti forti in particolare sulle regioni tirreniche del centro e del Meridione ma anche sugli appennini da Nord a Sud. A partire dalla serata di ieri, il dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con criticità idrogeologiche e idrauliche e allerta gialla, quindi ordinaria criticità, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.
Per approfondire: Vortice polare debole, cosa cambia per l'inverno europeo
Giani: "Valuteremo se chiedere lo stato di emergenza nazionale"
Una delle regioni più colpite dal maltempo degli ultimi giorni è la Toscana che ha subito danni. "Quello che conta è lo stato di emergenza a livello nazionale”, ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani. “Perché con quello a livello locale - ha spiegato - al massimo riusciamo a coprire le somme urgenze dei sindaci". Il governatore ha sottolineato come la Regione abbia registrato "l'intervento diretto con il nostro Genio civile o dei sindaci o in somma urgenza anche degli stessi Consorzi di bonifica in almeno 250 punti critici della Toscana. Per Giani, con lo stato di emergenza a livello nazionale si apre la porta "a quello abbiamo visto altre volte, anche un risarcimento più sostanzioso sia per gli interventi fatti dai Comuni, quindi dal pubblico" sia per i "rimedi a danni che hanno sopportato i privati. Lo vedremo alla fine di questo ciclo del maltempo".
Per approfondire: Come andrà la stagione sciistica 26/27?
Ancora piogge in Toscana
Per la giornata odierna non sono stati emessi avvisi per la Toscana che però, solo ieri, era in allerta di livello arancione. Le scuole sono infatti rimaste chiuse in gran parte di Garfagnana e Lunigiana. Nello specifico, mercoledì la regione sarà interessata da residue e deboli piogge che bagneranno i rilievi al mattino, poi il cielo si presenterà poco nuvoloso. Il vento spirerà molto forte fino a 74 km/h a Livorno, con mare agitato e molto mosso altrove. Le temperature massime saranno in aumento, fino a toccare 20 gradi a Firenze e 21 a Grosseto.
Allerta meteo fino alle 16 in Campania
Ancora maltempo anche in Campania, dove la protezione civile ha emanato un'allerta meteo per venti localmente forti da Ovest-Sud-Ovest con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. L'avviso riguarda l'intero territorio regionale dalla serata di ieri e fino alle 16 di oggi, mercoledì 18 novembre. Il fenomeno delle mareggiate interessa le zone costiere: Piana campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento e Basso Cilento. Non sono invece previste criticità legate alle precipitazioni, pertanto per il rischio idrogeologico l'avviso è di colore verde.
Le previsioni di oggi al Nord
La giornata di mercoledì sulle regioni settentrionali è all’insegna dell’instabilità. Il cielo è parzialmente soleggiato con annuvolamenti localizzati. Da segnalare la nebbia al primo mattino sulle zone pianeggianti. Deboli nevicate potranno interessare i confini alpini occidentali al di sopra dei 1600/1800 metri. In tarda serata nuvolosità in deciso aumento al Nordovest. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 12 gradi di Venezia e i 14-19 gradi delle altre città.
Le previsioni di oggi al Centro
Temporanea fase più asciutta sulle regioni del centro Italia e sulla Sardegna. Cielo prevalentemente nuvoloso, a tratti soleggiato: più coperto sugli Appennini dove sono previste locali precipitazioni. Forti venti di Libeccio che si intensificheranno dalla sera. Temperature massime in aumento con valori massimi compresi tra i 16 gradi dell'Aquila e i 18-21 gradi delle altre città. Picchi fino a 24 gradi a Pescara.
Le previsioni di oggi al Sud
Tempo instabile sul Sud Italia, in particolare su Campania e Calabria tirrenica dove sono previste piogge localmente intense. Precipitazioni meno presenti sugli Appennini. Nuvoloso altrove. I venti soffieranno da Libeccio con conseguenti mari molto mossi. Temperature massime con punte fino a 23-24 gradi a Bari e Palermo.
Per approfondire: El Niño 2026, rischio eventi estremi entro fine anno: le previsioni