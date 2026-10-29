Lo sciopero dei treni e del trasporto pubblico locale inizialmente previsto per venerdì 30 ottobre è stato ufficialmente revocato e differito a data da destinarsi. La decisione è arrivata a seguito del provvedimento di precettazione firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti tramite l'ordinanza emessa martedì. L’agitazione indetta dal sindacato Usb per il comparto ferroviario (che avrebbe dovuto interessare il settore dalle ore 21 del 29 ottobre alle 20:59 del 30 ottobre), dunque, è stata congelata per imposizione ministeriale, con l'ordine esplicito rivolto ai lavoratori del settore di svolgere regolarmente i turni previsti. La Commissione di Garanzia, infatti, ha rilevato il mancato rispetto della finestra di franchigia prevista per legge per il trasporto pubblico in concomitanza con i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti (dal 30 ottobre al 5 novembre).