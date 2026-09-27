Era dal 1998 che la Drumcree Parade, la tradizionale marcia dell’Orange Order unionista, non transitava da Garvaghy Road, una strada di Portadown a prevalenza cattolica e nazionalista. Dopo gli scontri della fine degli anni ‘90, oggi la Parades Commission ha dato nuovamente il permesso ai protestanti di passare dalla via della città nordirlandese. Malcontento dei residenti nazionalisti che hanno organizzato una contro protesta bloccando la strada