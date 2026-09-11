A venticinque anni dagli attentati dell'11 settembre, la presunta mente dell'operazione e altri tre imputati sono ancora in attesa del processo. Ora l'inizio è previsto per il 5 giugno 2028, dopo oltre un decennio di fase preliminare. Il complesso procedimento congiunto a carico di Khalid Sheikh Mohammed - che avrebbe proposto l'idea a Osama bin Laden e successivamente supervisionato l'operazione - insieme ad Ammar al-Baluchi, Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi, è affidato alle commissioni militari istituite presso la base navale di Guantanamo. Nell'avamposto militare di Cuba, gli Stati Uniti hanno detenuto circa 780 uomini e oggi ne rimangono 15, classificati come soggetti ad alto rischio o in una condizione di limbo giuridico. La prigione rimane operativa nonostante i tentativi dell'ex presidente democratico Barack Obama di chiuderla. Sheikh Mohammed, suo nipote Al-Baluchi (noto anche come Ali Abdul Aziz Ali), Bin Attash e Al-Hawsawi vi restano reclusi in strutture di massima sicurezza. Furono trasferiti a Cuba dopo anni trascorsi in prigioni segrete della Cia e dopo essere stati sottoposti a tecniche di interrogatorio considerate torture, come il waterboarding. Il detenuto di maggior rilievo della base navale e i suoi complici rischiano la pena di morte. Nel luglio 2024, Sheikh Mohammed e altri due imputati avevano raggiunto un accordo con l'accusa per evitare la pena capitale in cambio dell'ergastolo: un tentativo di risolvere il caso che, tuttavia, è fallito. Le accuse contro gli imputati furono formalizzate per la prima volta davanti a una commissione militare nel 2008; il procedimento fu successivamente sospeso per diversi anni e riformulato secondo nuove regole nel 2012.