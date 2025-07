I Brics alla prova della coesione interna e dei dazi

Il summit dei Brics in corso ieri e oggi a Rio de Janeiro ha messo in scena sia le ambizioni dell’organizzazione che riunisce le potenze più attive a indicare la necessità di una riforma del sistema globale, sia le difficoltà a trovare un punto di convergenza per l’agenda di un gruppo multilaterale la cui recente espansione ha, inevitabilmente, ridimensionato la coesione interna