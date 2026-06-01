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In montagna con più facilità: sentiero, corpo e strumenti giusti

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

La trasformazione dei sentieri in una parte sempre più importante della vita quotidiana: non solo luoghi di svago, ma spazi di salute, identità, accessibilità e tutela della natura. Un dialogo con Pitt Grewe, Head of Social and Environmental Impact di AllTrails

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