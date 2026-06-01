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Voto in Colombia, tra possibile svolta a destra e rischio instabilità

Luciana Grosso

Ispi
Foto: Carlos Parra Rios/Bloomberg via Getty Images

Abelardo de la Espriella ha vinto il primo turno delle presidenziali e appare favorito per il ballottaggio del 21 giugno. Ma la scelta del presidente uscente Petro di disconoscere l'esito delle elezioni rischia di precipitare il Paese nel caos

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