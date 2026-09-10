Del resto i cavi sottomarini rappresentano un asset cruciale: appoggiati sul fondale marino o appena al di sotto, sono fondamentali per il funzionamento delle connessioni internet e per le transazioni finanziarie. La loro importanza per l’economia e per la strategia bellica, ricorda ancora Reuters, è già emersa durante i conflitti passati in cui erano usati per inviare ordini via telefono. E nel caso specifico delle Svalbard, sono presenti due cavi in fibra ottica che collegano l’arcipelago alla Norvegia: lunghi 1400 chilometri e posati a una profondità di 2700 metri, trasportano una enorme quantità di dati dalla stazione satellitare presente sulle Svalbard, la più grande del mondo.