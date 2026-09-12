Irlanda, perché è divisa e come potrebbe riunirsi

Si arrivò quindi al Government of Ireland Act, che sancì la partizione dell’Irlanda. Il provvedimento stabiliva che l’Irlanda continuasse a essere parte della Gran Bretagna ma fosse divisa in Irlanda del Nord e Irlanda del Sud (che in seguito avrebbe assunto il nome di Stato Libero d'Irlanda). L'Irlanda del Nord avrebbe compreso le contee di Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Londonderry e Tyrone, mentre l'Irlanda del Sud sarebbe stata costituita dalle restanti 26 contee. Ciascuna regione avrebbe avuto un Parlamento dotato di autonomia locale per gestire questioni interne, come l'istruzione e la sanità. La Gran Bretagna avrebbe tuttavia continuato a occuparsi dei temi di maggior rilievo, ad esempio la politica estera e la difesa. Inoltre, sarebbe stato istituito un Consiglio d'Irlanda, composto da rappresentanti del Nord e del Sud, per discutere questioni di interesse comune e lavorare alla creazione di un unico Parlamento per l'intera Irlanda.