Il presidente americano, partito dagli Stati Uniti subito dopo le commemorazioni per l'11 settembre, è arrivato stamattina all'aeroporto di Dublino. Dopo l'incontro con la presidente irlandese Catherine Connolly, previsto anche il colloquio col premier Micheál Martin. Poi tappa a Doonbeg per assistere al torneo di golf Irish Open al suo resort club. Lunedì il ritorno negli Usa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump è in Irlanda per una visita di due giorni. Il presidente americano, partito dagli Stati Uniti subito dopo le commemorazioni dei 25 anni dagli attacchi terroristici dell'11 settembre, è arrivato stamattina all'aeroporto di Dublino. Dopo gli incontri con i leader irlandesi, tappa a Doonbeg per assistere al torneo di golf Irish Open al suo resort club. Un'Irlanda "unita" sarebbe "fantastica", ha dichiarato il tycoon.

©IPA/Fotogramma

Trump in Irlanda Trump è atterrato a Dublino poco prima delle 8.25. In mattinata ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla situazione nello Stretto di Hormuz, il presidente Usa ha assicurato: "Andrà tutto per il verso giusto". Trump ha aggiunto che i combattenti Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire. "Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi. Non vogliono che li attacchiamo", ha spiegato. Gli Houthi, alleati dell'Iran, nelle scorse ore hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen. Vedi anche Iran, Houthi controllano Mar Rosso. Attaccato oleodotto saudita. LIVE