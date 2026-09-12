Trump a Dublino: un'Irlanda “unita” sarebbe “fantastica”. Incontri coi leader, poi il golfMondo
Il presidente americano, partito dagli Stati Uniti subito dopo le commemorazioni per l'11 settembre, è arrivato stamattina all'aeroporto di Dublino. Dopo l'incontro con la presidente irlandese Catherine Connolly, previsto anche il colloquio col premier Micheál Martin. Poi tappa a Doonbeg per assistere al torneo di golf Irish Open al suo resort club. Lunedì il ritorno negli Usa
Donald Trump è in Irlanda per una visita di due giorni. Il presidente americano, partito dagli Stati Uniti subito dopo le commemorazioni dei 25 anni dagli attacchi terroristici dell'11 settembre, è arrivato stamattina all'aeroporto di Dublino. Dopo gli incontri con i leader irlandesi, tappa a Doonbeg per assistere al torneo di golf Irish Open al suo resort club. Un'Irlanda "unita" sarebbe "fantastica", ha dichiarato il tycoon.
Trump in Irlanda
Trump è atterrato a Dublino poco prima delle 8.25. In mattinata ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla situazione nello Stretto di Hormuz, il presidente Usa ha assicurato: "Andrà tutto per il verso giusto". Trump ha aggiunto che i combattenti Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire. "Gli Houthi ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi. Non vogliono che li attacchiamo", ha spiegato. Gli Houthi, alleati dell'Iran, nelle scorse ore hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden in Yemen.
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Incontri coi leader e golf
Il programma di Trump in Irlanda prevede anche un incontro con il premier Micheál Martin e una tappa alla nuova ambasciata Usa. Poi il leader Usa si sposta a Doonbeg, sulla costa occidentale del Paese, per raggiungere il suo golf resort e assistere al torneo Irish Open. Dopo due notti a Doonbeg, lunedì tornerà negli Stati Uniti. “Ci prendiamo un attimo di respiro. Ho in programma incontri con leader europei e altri: sarà un momento molto intenso. Abbiamo molto da fare", aveva dichiarato Trump poco prima di salire sull'Air Force One che l'ha portato a Dublino.
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