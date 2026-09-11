Attentati 11 settembre, le commemorazioni per le vittime alle Torri Gemelle e al Pentagono
Sono passati 25 anni dall’attacco terroristico ai grattacieli simbolo della Grande Mela. Presenti alla commemorazione il sindaco di New York Zohran Mamdani e anche diversi ex presidenti degli Stati Uniti. Donald Trump partecipa invece alla cerimonia al Pentagono
- Sono passati 25 anni dall’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 a New York. Come ogni anno, tantissime persone sono arrivate al memoriale per ricordare le vittime dell’attacco.
- Gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama hanno assistito l'uno accanto all'altro alla cerimonia di commemorazione per le vittime dell'attacco. Con loro anche la moglie di Obama, Michelle.
- Tra i primi ad arrivare a Ground Zero c’è stato Zohran Mamdani, il sindaco di New York che ha stretto la mano a Rudolph Giuliani, l'ex primo cittadino della Grande Mela. Presente alla cerimonia anche il segretario al Commercio Howard Lutnik, l'ex amministratore di Cantor Fitzgerald, la società che perse 658 dipendenti nell'attacco alle Torri Gemelle.
- Rudy Giuliani è arrivato in sedia a rotelle. L’ex sindaco nei giorni scorsi aveva esortato Mamdani a non partecipare alla cerimonia perché musulmano.
- Anche alcune famiglie delle vittime avevano chiesto che il primo sindaco musulmano di New York non partecipasse alle celebrazioni e avevano lanciato nelle scorse settimane una petizione al riguardo.
- A New York ci sono anche il vicepresidente JD Vance e gli ex presidenti Joe Biden e George W. Bush.
- Fra i presenti anche l'ex sindaco di New York Bill De Blasio e l'ex governatore dello stato di New York Andrew Cuomo. In prima fila anche i leader dei democratici alla Camera e al Senato, Hakeem Jeffries e Chuck Schumer.
- A Ground Zero è arrivata anche la rappresentante per lo stato di New York alla Camera, Alexandria Ocasio Cortez.
- A Ground Zero c'è anche il corpo dei vigili del Fuoco con alcuni componenti in lacrime nel ricordare le vittime che persero la vita durante le attività di soccorso a seguito dell’attentato.
- Dopo 25 anni, si ricordano ancora i morti causati dagli attacchi di quattro gli aerei che vennerrò dirottati dai terroristi di Al Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle, uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania.
- Dal palco allestito per la lettura dei nomi dell'11/9 a Ground Zero, una familiare delle vittime ha attaccato l'Arabia Saudita e chiesto alla politica di "schierarsi con i sopravvissuti, con gli americani" e non coprire e continuare a lavorare con Riad. Ringraziando il vicepresidente JD Vance per la presenza, la donna lo ha esortato a portare il suo messaggio al presidente Donald Trump. Le sue parole sono state accolte da applausi.