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11 settembre, 25 anni dopo: metamorfosi della minaccia jihadista

Chiara D'Aleo

Chiara D'Aleo

©Getty

La grande organizzazione capace di pianificare per anni un attacco come quello dell'11 settembre convive oggi con una galassia di gruppi locali, reti più difficili da ricondurre a un unico centro e persone che possono radicalizzarsi anche senza essere mai entrate formalmente in un'organizzazione terroristica. Lorenzo Vidino, direttore del Program on Extremism della George Washington University, ci ha aiutato ad analizzare questa trasformazione

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