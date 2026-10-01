Soprannominata "Lady di ferro" dei Balcani, uscì dal carcere nel 2009 e da allora rimase lontana dalla politica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'ex-presidente della Repubblica dei serbi di Bosnia (Srpska), Biljana Plavsic, condannata per crimini di guerra, è deceduta a Belgrado all'età di 96 anni. Lo ha annunciato l'emittente pubblica dei serbi di Bosnia RTRS. "La sua scomparsa ci ricorda ancora una volta quel periodo di lotta, sacrifici e grandi sfide lungo il cammino che ha portato alla creazione della Republika Srpska", ha dichiarato su X l'ex presidente della Repubblica dei serbi di Bosnia, Milorad Dodik.

Condannata a 11 anni nel 2003, sarcerata nel 2009 Plavsic sarà sepolta a Banja Luka, capitale dei serbi di Bosnia, ha precisato l'emittente RTRS. Soprannominata "la Lady di ferro" dei Balcani, era stata condannata nel 2003 a undici anni di carcere per crimini di guerra. Era stata scarcerata nell'ottobre del 2009. La Plavsic aveva ammesso, davanti al Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia dell'Aia, il suo ruolo di primo piano nella campagna di persecuzione contro croati e musulmani bosniaci durante la guerra in Bosnia degli anni '90.