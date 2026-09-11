11 settembre, 25 anni fa gli attacchi Torri Gemelle e Pentagono. LIVE

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11 settembre, 25 anni dopo: lo speciale
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11 settembre, 25 anni fa gli attentati a Torri Gemelle e Pentagono. DIRETTA

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©Ansa

Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3mila persone. A New York la cerimonia con Vance, Bush, Obama, Clinton e Biden mentre il presidente Usa Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono

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Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3mila persone. Quattro gli aerei che vennerrò dirottati dai terroristi di Al Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri gemelle, uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. 

A New York si terrà oggi la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente JD Vance e i quattro ex presidenti, George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a "Ground Zero". Il presidente Trump parteciperà invece alle commemorazioni del Pentagono.

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