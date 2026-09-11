11 settembre, 25 anni fa gli attacchi Torri Gemelle e Pentagono. LIVE

Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3mila persone. A New York la cerimonia con Vance, Bush, Obama, Clinton e Biden mentre il presidente Usa Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono
in evidenza
Si tengono a partire dalle 14:30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3mila persone. Quattro gli aerei che vennerrò dirottati dai terroristi di Al Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri gemelle, uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania.
A New York si terrà oggi la cerimonia di commemorazione con il vicepresidente JD Vance e i quattro ex presidenti, George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton, attesi a "Ground Zero". Il presidente Trump parteciperà invece alle commemorazioni del Pentagono.
Gli approfondimenti:
- Il momento in cui le Torri gemelle crollarono. Video
- Gli attentati e la devastazione a New York. Video
- New York non smetterà mai di ricordare l'11/09
- Come sono cambiati gli Usa dopo l'11/09? Lo Sky Cube
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
25 anni dopo. Come è cambiata l'America? Lo Sky Cube con Stefania Pinna e Federico Leoni
A un quarto di secolo dagli attentati terroristici che colpirono al cuore gli Stati Uniti, Stefania Pinna e il corrispondente Federico Leoni ripercorrono le conseguenze e i cambiamenti di quell'evento di portata storica nella politica interna e soprattutto internazionale di Washington.
Sky Cube 10/9 - 11 Settembre, come è cambiata l'America?Vai al contenuto
11 settembre, attentato alle Torri Gemelle: le immagini che non dimenticheremo mai. FOTO
Uomini e donne ricoperti di polvere, lo sguardo di Bush, la corsa dei soccorritori, i crolli in diretta tv, gli schianti sul Pentagono e vicino a Shanksville, la bandiera degli Stati Uniti fra le macerie. Sono passati 25 anni dagli attacchi che colpirono il cuore Usa
11 settembre 2001, le foto simbolo dell'attentatoVai al contenuto
L’11 settembre ha cambiato per sempre la società americana?
A 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle, il loro impatto sulla società rimane profondo, anche se la paura del terrorismo è oggi molto meno percepita rispetto agli anni appena successivi agli attacchi. Secondo un recente sondaggio Gallup, il 64% degli statunitensi ritiene che la società americana sia cambiata in modo definitivo. È però significativo il divario tra la percezione collettiva e quella relativa all’esperienza personale.
L’11 settembre ha cambiato per sempre la società americana?Vai al contenuto
NY non smetterà mai di ricordare l'11/09. Il racconto del corrispondente
New York non ha smesso di soffrire. Nel ricordo degli attentati, delle vittime, ma in ciò che continua a succedere: già da alcuni anni il numero di chi ha perso la vita per malattie contratte in seguito agli attacchi alle Torri Gemelle ha superato quello di chi è morto l’11 settembre.