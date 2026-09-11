11 settembre, 25 anni fa gli attacchi Torri Gemelle e Pentagono. LIVE

A 25 anni dagli attentati alle Torri Gemelle, il loro impatto sulla società rimane profondo, anche se la paura del terrorismo è oggi molto meno percepita rispetto agli anni appena successivi agli attacchi. Secondo un recente sondaggio Gallup, il 64% degli statunitensi ritiene che la società americana sia cambiata in modo definitivo. È però significativo il divario tra la percezione collettiva e quella relativa all’esperienza personale.