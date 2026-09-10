11 settembre, attentato alle Torri Gemelle: le immagini che non dimenticheremo mai. FOTO
Uomini e donne ricoperti di polvere, lo sguardo di Bush, la corsa dei soccorritori, i crolli in diretta tv, gli schianti sul Pentagono e vicino a Shanksville, la bandiera degli Stati Uniti fra le macerie. Sono passati 25 anni dagli attacchi che colpirono il cuore Usa
- Sono passati 25 anni da quando, l’11 settembre 2001, l’attentato terroristico alle Twin Towers di New York, uno dei più gravi della storia, ha ucciso quasi 3mila persone e sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero.
- Twitter e Facebook non esistevano ancora, ma l’attentato dell’11 settembre fu uno dei primi drammi mondiali ad accadere in diretta tv. È per questo che, anche a distanza di 25 anni, alcune immagini di quel giorno rimangono impresse nella memoria di chiunque.
- È un martedì mattina, a New York sono le 8.46 quando un aereo si schianta contro la Torre nord del World Trade Center. Radio e televisioni cominciano a trasmettere le prime immagini del fumo che esce da una delle Twin Towers. Si parla di una probabile esplosione o di un incidente. Poco dopo le 9, in diretta tv, il secondo aereo si schianta contro la Torre sud. Le immagini fanno presto il giro del mondo.
- Il fumo e le fiamme che escono dalle Torri Gemelle rimbalzano sulle tv di tutto il mondo. L’ipotesi incidente viene scartata e si comincia a parlare di dirottamenti. “L’America è sotto attacco”, dicono le tv. E tra i possibili responsabili si fa presto il nome di Osama Bin Laden e di Al-Qaida.
- Il fumo nero ricopre presto tutta Manhattan.
- Sono quasi le 10 quando, sempre in diretta tv, crolla la Torre sud. Dopo circa mezz’ora cede anche la Torre nord. Molte persone non riescono ad uscire dagli edifici: alcune rimangono bloccate ai piani alti dopo lo schianto degli aerei, altre muoiono durante il crollo mentre cercano di raggiungere l’uscita.
- Il crollo fa alzare un’immensa nuvola di detriti e polvere: quando si abbassa, le Torri Gemelle non ci sono più.
- Nella memoria di tutti, anche le immagini delle persone che si sono lanciate dalle finestre del World Trade Center: sono almeno 200 le vittime che sono morte in questo modo.
- Il bilancio delle vittime dell’11 settembre parla di 2.976 morti. I corpi che è stato possibile identificare sono circa 1.600. Al momento dell’impatto, all’interno delle Torri Gemelle si trovavano circa 17.400 persone.
- Anche le immagini dei pompieri e poliziotti eroi, anche loro ricoperti di polvere e detriti, sono rimaste come emblema dell’11 settembre. Sono oltre 400 i soccorritori morti l’11 settembre 2001. Tra questi, oltre 300 erano pompieri.
- Ma gli attentati dell'11 settembre 2001 non hanno colpito solo New York. Alle 9.37 un altro aereo si schianta contro la facciata Ovest del Pentagono.
- Anche le immagini del fumo e delle fiamme che escono dal Pentagono rimbalzano sulle tv di tutto il mondo.
- Un quarto aereo, l’ultimo, cade poco dopo le 10 a Shanksville, in Pennsylvania. Secondo le ricostruzioni, l’obiettivo dei dirottatori era Washington (la Casa Bianca o il Congresso). I passeggeri, dopo aver saputo degli altri aerei, avrebbero provato a riprendere il controllo del volo costringendo i terroristi a cambiare i piani e schiantarsi in un campo.
- Tra le foto simbolo dell’11 settembre c’è l’espressione di George Bush quando un suo funzionario gli comunica che il Paese è sotto attacco. L’allora presidente si trovava in una scuola elementare in Florida per un incontro con i piccoli alunni.
- Altre foto simbolo sono quelle della bandiera Usa tra le macerie delle Torri Gemelle.
- Le vittime degli attentati dell'11 settembre sono state 2.603 a New York, 125 al Pentagono e 246 tra passeggeri e membri dell’equipaggio dei 4 aerei dirottati.
- Alcune delle prime pagine dei giornali Usa con la notizia degli attentati.
- Ground Zero è diventato un luogo simbolo di rinascita. La ricostruzione del World Trade Center è stata affidata all'architetto polacco-americano Daniel Libeskind e al suo Master Plan for the New World Trade Center.
- Il grattacielo che è nato sopra le ceneri di Ground Zero è stato ribattezzato Freedom Tower, "Torre della Libertà".
- Vicino al complesso di nuovi grattacieli è nato anche il National September 11 Memorial and Museum, il memoriale progettato in onore delle vittime.
- Dove prima c'erano le torri, sono state create due fontane quadrate delle stesse dimensioni della base. Sono un monumento in ricordo delle vittime: sui pannelli di bronzo ai lati sono incisi i loro nomi.