Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
11 settembre, 25 anni dopo: lo speciale
Arrow-link
Arrow-link
394261 158: Smoke pours out of the World Trade Center after the twin towers were struck by two planes during a suspected terrorist attack September 11, 2001 in New York City. (Photo by David Surowiecki/Getty Images)

11 settembre, attentato alle Torri Gemelle: le immagini che non dimenticheremo mai. FOTO

Mondo fotogallery
21 foto
©Getty

Uomini e donne ricoperti di polvere, lo sguardo di Bush, la corsa dei soccorritori, i crolli in diretta tv, gli schianti sul Pentagono e vicino a Shanksville, la bandiera degli Stati Uniti fra le macerie. Sono passati 25 anni dagli attacchi che colpirono il cuore Usa

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 settembre: rassegna stampa

Cronaca

I conflitti in Ucraina e Medio Oriente protagonisti delle aperture dei giornali in edicola. In...

13 foto

Buongiorno, immagini e frasi per augurare buon primo giorno di scuola

Lifestyle

Per chi si appresta a vivere il primo giorno di scuola, il suono della campanella è un momento...

11 foto

Maltempo in Italia, danni e disagi dal Brennero alla Versilia. FOTO

Cronaca

La perturbazione attesa al Centro-Nord, con un importante calo termico che ha spazzato via le...

20 foto

Femminicidio Lorena Isceri, folla al funerale a Squinzano. FOTO

Cronaca

La 45enne è stata uccisa dal suo ex Federico Vella, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1...

14 foto
Funerali Lorena Isceri

I reali inglesi a scuola, da re Carlo a William, Harry e George. FOTO

Mondo

Carlo fu il primo futuro sovrano britannico a frequentare scuole tradizionali: da Cheam a...

8 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Guerra Ucraina Russia, aereo di Zelensky sfiorato da un drone. LIVE

    live Mondo

    L'aereo di Zelensky "è stato quasi colpito da un drone" mentre decollava dalla Moldavia verso...

    Iran, nuovi attacchi nel Golfo: petrolio sopra i 100 dollari. LIVE

    live Mondo

    Teheran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre dieci navi che tentavano di...

    Maltempo in FVG, donna muore annegata nell’auto a Latisana

    Cronaca

    La donna è rimasta intrappolata nell'abitacolo della vettura, in un sottopassaggio allagato. Un...