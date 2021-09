Osama bin Laden, la lunga ombra dello Sceicco del Terrore

Il filo della storia si ingarbuglia fino a quando, nel 1988, bin Laden abbandona il Pakistan e la lotta ai sovietici, e fonda al Qaeda , incontrando i vertici della Jihad Islamica in Egitto. La formazione esisteva già ai tempi della guerra ai sovietici, come “colonna araba” dei mujaheddin, ma prende forma solo in seguito. Intanto la guerra in Afghanistan è agli sgoccioli, torna in Arabia Saudita accolto come un eroe.

Poi, a 24 anni, nel 1979, va in Pakistan a sostenere la resistenza dei mujaheddin in Afghanistan. E qui la storia si complica. Osama ha sempre negato di aver lavorato con gli Stati Uniti. Nonostante anche loro fossero impegnati nella stessa attività, di sostegno logistico e fornitura di armi attraverso l’IS, il servizio segreto di Islamabad. Un apparato storicamente sostenuto dalla CIA.

Nulla spiega il suo percorso da miliardario a combattente in Afganistan durante l’occupazione sovietica, a fianco degli Stati Uniti, a nemico acerrimo degli Usa, tanto da diventare il most wanted man dell’FBI.

Però la condotta dello Sceicco del Terrore non è proprio lineare in proposito. Logisticamente, gli attentati furono organizzati da Mohamed Sheik Massud, e dapprincipio lo stesso capo di al Qaeda negò la sua partecipazione in un comunicato letto ad al Jazeera.

Al Qaeda nel frattempo comincia a colpire gli interessi americani. Gli attacchi più clamorosi alle ambasciate Usa a Dar es Salaam in Tanzania e a Nairobi, In Kenya, nel 1998. Poi, nel 2000, al cacciatorpediniere USS Cole nel Golfo di Aden.

Scappa in Sudan, poi ricompare in Afghanistan dove, al termine di una violenta guerra fratricida si è imposta la fazione guidata dal Mullah Omar , un seguace dell’islam radicale. Tanto che i suoi adepti si fanno chiamare “Studenti del Corano”, Taliban. Qui bin Laden trova finalmente la realizzazione del suo progetto: la rigida applicazione del Corano, nella sua interpretazione più restrittiva.

I dubbi sulla rivendicazione e la morte

Prima vennero rinvenuti dei nastri dalle forze speciali americane a Jalalabad, in cui si allude alla soddisfazione per “il traguardo prefisso”, poi, nel 2004 bin Laden – a quattro giorni dalle elezioni che avrebbero confermato George W. Bush alla Casa Bianca – si rivolge al presidente accusandolo delle conseguenze della guerra in Afghanistan.

Da questo momento in poi il profeta del Jihad globale, che pure odiava le tecnologie, diventa virtuale. Prima invia videomessaggi alle reti tv, poi solo incisioni vocali. Si accavallano voci sulla sua morte, delle sue condizioni di salute sempre più precarie, la notizia che è dializzato in qualche ospedale. Poi le sue tracce si perdono nelle zone tribali al confine tra Pakistan e Afghanistan.

La sua morte non poteva essere meno misteriosa della vita. Non a caso ha dato il via a diverse pellicole hollywoodiane, che sposano la versione ufficiale: e cioè che la notte del primo maggio del 2010 un commando di forze speciali statunitensi fa irruzione nel suo compound ad Abbotabad, in Pakistan, lo uccide, e poi si libera del corpo in un punto imprecisato dell’oceano Indiano.

Molte le perplessità, anche giuridiche, che circondano la vicenda, ma non è questo il punto. Quel che resta da capire è il lascito dello Sceicco del Terrore.

E, guardando il mondo oggi, dopo le due guerre, si può dire che la sua eredità si è in parte persa. Certo, il terrorismo islamista resta un pericolo. Ma al Qaeda, nelle mani dell’opaco Ayman al Zawahiri, non ha più l’influenza di un tempo ed è stata soppiantata dall’Isis, nata come una sua costola che pure è in difficoltà. Quel che ha perso, indubbiamente è l’idea del Jihad Globale, la Guerra Santa affinché l’intero mondo si piegasse ai dettami della sua visione restrittiva dell’islam. L’Isis si contenta di governare porzioni territori, ha abbandonato l’idea di conquistare tutti i popoli e affida i suoi attacchi all’Occidente a lupi solitari che poco o nulla hanno a che fare con i disciplinati shahid – martiri - che si immolarono per la causa. E certo vedere i talebani che accettano di collaborare con gli usa nel contrasto ai nemici dell’Isis lo farebbe rivoltare nella tomba. Sempre che ci sia, ovunque sia.