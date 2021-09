11 settembre, l’attacco al Pentagono: cosa successe

12/13 ©Getty

L'aereo 77, volando a 530 miglia all'ora (853 km/h) colpì la parte più a Ovest del Pentagono a Arlington County in Virginia, a Sud di Washington, D.C. alle 09:37:44. Prima di impattare il muro esterno, il velivolo strappò via molti lampioni e con l'ala destra colpì un generatore elettrico mobile. In 8/10 secondi l’aereo sollevò una palla di fuoco che si alzò per 61 metri sopra il Pentagono