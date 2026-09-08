Il sindaco Zohran Mamdani ha reso pubbliche 170mila pagine di rapporti sulla qualità dell'aria a Manhattan dopo il crollo delle Torri Gemelle. I documenti mostrano che le autorità avevano rilevato amianto "quasi ovunque" nei pressi di Ground Zero, mentre alla popolazione veniva assicurato che l'aria fosse sicura da respirare. La diffusione arriva alla vigilia del 25° anniversario dell'attacco

"Le persone si sono ammalate perché i leader di cui si fidavano hanno mentito, dicendo loro che era sicuro respirare aria tossica", ha dichiarato Mamdani in una conferenza stampa a fianco di alcuni sopravvissuti. Secondo il sindaco, i test condotti all'epoca vicino a Ground Zero avevano trovato amianto "quasi ovunque".

Il Comune di New York ha aperto i suoi archivi sull'11 settembre. Il sindaco Zohran Mamdani ha diffuso circa 170mila pagine di documenti che rivelano come, nelle settimane successive al crollo del World Trade Center, le autorità cittadine fossero già a conoscenza della pericolosità dell'aria a Lower Manhattan, mentre in pubblico i cittadini venivano rassicurati sul fatto che si potesse respirare senza rischi. La pubblicazione è stata programmata per coincidere con il 25° anniversario degli attentati del 2001 .

"Aria sicura", la rassicurazione che si rivelò falsa

Nei giorni immediatamente successivi all'attacco, le autorità cittadine e federali — compresa l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa) — avevano dichiarato che l'aria attorno alle Torri Gemelle non presentava pericoli. Le ricerche successive hanno invece dimostrato che chi si trovava nella zona respirava sostanze chimiche tossiche. Christine Todd Whitman, all'epoca a capo dell'Epa, si è poi scusata per quella dichiarazione, spiegando che l'agenzia aveva agito "al meglio delle nostre possibilità con le conoscenze che avevamo".

Le malattie legate alla polvere e al fumo del crollo delle Torri hanno causato, secondo le autorità sanitarie statunitensi, più vittime degli attentati stessi. Migliaia di persone hanno sviluppato patologie come il cancro dopo aver inalato i contaminanti sprigionati dal collasso degli edifici, e molte sono morte.