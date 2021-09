11 settembre, chi era la “Dust Lady” della foto simbolo dell’attentato

Una ragazza impaurita, con lo sguardo perso nel vuoto e completamente ricoperta di cenere mentre fugge dal World Trade Center: è una delle foto simbolo degli attentati dell’11 settembre 2001 ( LO SPECIALE ), diventata una delle immagini più emblematiche della tragedia. Il nome della donna è Marcy Borders, che allora aveva 28 anni, ma è passata alla storia come "The Dust Lady”. Marcy è deceduta nell’agosto 2015, uccisa da un cancro allo stomaco a soli 42 anni, forse provocato – come successo a migliaia di altre persone colpite da tumori negli anni successivi all’attentato - proprio dalla polvere mista a veleni, penetrata a fondo nei suoi polmoni, sprigionata dalla nuvola di cenere che l'11 settembre 2001 avvolse non solo l'area di Lower Manhattan ma gran parte del cuore di New York.

Una vita stravolta

approfondimento

11 settembre 2001, le foto simbolo dell'attentato

Marcy Borders si è spenta in un ospedale di Bayonne, in New Jersey, il 24 agosto del 2015. Pur avendo avuto la fortuna di sopravvivere nell'immediato alla tragedia, aveva comunque già pagato un tributo carissimo. La sua vita da quel giorno era stata stravolta, minata dalla depressione e dalla dipendenza dall’alcol e dal crack. Non aveva mai più lavorato, ma dal 2011, dopo essere entrata in una clinica per disintossicarsi, aveva ricominciato a prendere in mano la sua vita e il suo lavoro.

La fuga dalla Torre nord delle Twin Towers

Appena un mese prima di quell'11 settembre era stata assunta nell'ufficio di Bank of America situato all'81esimo piano della Torre nord delle Twin Towers, la prima ad essere colpita dall'aereo dei dirottatori di al Qaeda. A salvarla era stata la sua decisione di disobbedire agli ordini dei superiori che invitavano tutti alla calma e decidendo invece di fuggire per le scale. E fu proprio quando giunse al piano terra, con il fiato in gola, che il fotografo dell'Afp Stan Honda l'ha immortalata nel celebre scatto. Lo scatto fu poi pubblicato dalla rivista Time insieme alle altre foto simbolo del disastro.