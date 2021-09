L'11 settembre nei ricordi dei bambini di allora. VIDEO

Che cosa ha significato per i nati a cavallo tra gli anni '80 e '90 la caduta delle Torri Gemelle? Attraverso i loro racconti, in questo video originale realizzato per i social di Sky TG24, abbiamo cercato di capire come un atto terroristico può essere "letto" dalla mente di un bambino

Quasi tutti hanno un ricordo sull'11 settembre 2001. C'è chi stava guidando, chi cucinando, chi guardava la televisione proprio nel momento in cui le immagini delle Torri Gemelle interrompevano qualsiasi altra trasmissione. Tra loro, molti erano bambini. Le scuole non erano ancora iniziate, erano gli ultimi giorni utili per finire i compiti delle vacanze, godersi i cartoni animati. Esiste persino un gruppo Facebook, "Quelli che l'11 settembre guardavano la Melevisione". Ma che significato può dare un bambino a immagini forti come quelle, a parole come "attentato" e "terrorismo"? In che maniera ne può essere segnato, diventando adulto? Che tracce rimangono di quella confusione? Non c'è un'unica risposta: ne abbiamo raccolte alcune nel video qui sopra. (IL NOSTRO SPECIALE SULL'11 SETTEMBRE)