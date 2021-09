11 settembre. Il ricordo di Ari Fleischer, portavoce di Bush nel 2001

È il giorno che ha cambiato per sempre la storia: il più lungo per l’allora presidente George W. Bush. Ecco la cronologia di tutti i momenti che hanno sconvolto milioni di americani e non solo. Inoltre, proprio a 20 anni dall’attacco all’occidente da parte del fondamentalismo islamico, il portavoce dello stesso Bush dal 2001 al 2003, Ari Fleischer, ha raccontato quelle drammatiche ore ai microfoni di Sky TG24. Ma è stata anche l'occasione per parlare del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan Condividi:

Il giorno più lungo per George W. Bush, era iniziato presto, come per ogni presidente americano. Dopo il consueto briefing sulla sicurezza, si era spostato in Florida, dove aveva in programma una serie di incontri, il primo dei quali era alla scuola elementare Emma E. Booker di Sarasota, dove lo attendeva la 301/ma classe, con bambini di circa 7 anni. Un po’ prima della sua sveglia, all’aeroporto di Portland, nel Maine, l’orologio dell’11 settembre aveva cominciato a scandire inesorabile il suo ticchettio. Alle 5:45, Mohammed Atta e Abdulaziz al-Omari avevano passato i controlli di sicurezza dell'aeroporto, diretti a Boston. Qui, insieme ad altri tre terroristi, si erano imbarcati sul volo American Airlines 11 diretto a Los Angeles, con a bordo 92 persone.

Lo schianto sulla prima torre approfondimento 11 settembre 2001, le foto simbolo dell'attentato Alle 8:45 il jet si era schiantato contro la prima torre, quella Nord. Le immagini del fumo che si leva dal grattacielo cominciarono a invadere tutti i network americani e mondiali. La giornata era limpida, senza una nuvola, sembrava quasi un film catastrofico hollywoodiano. Bush venne raggiunto dalla notizia alla scuola, mentre leggeva una favola ai bambini. Il capo dello staff, Ari Fleischer, si era avvicinato al presidente e gli aveva sussurrato che un jet aveva colpito il World Trade Center. Lo United Airlines 175, partito sempre da Boston e dirottato da altri cinque attentatori, si era schiantato sulla Torre Sud, tra il 77esimo e l'85esimo piano, a 870 chilometri l'ora. Trascorsero 7 (?) minuti prima che il presidente degli Stati Uniti si alzasse e uscisse dalla classe. Erano le 9:03 ora di new York. Alle 9,30 in diretta dalla Florida lesse un primo messaggio alla Nazione. “È un apparente atto terroristico”, disse agli americani, anche se l’ipotesi era già rimbalzata su tutti i media mondiali. Subito dopo, il “Commander in Chief" venne fatto salire sull’Air Force One, con destinazione Washington. La situazione, però, peggiorava col passare dei minuti. Di qui la decisione – rivelata anni dopo - di tenere in volo l’aereo presidenziale e, in una tensione crescente, di restare in attesa delle indicazioni degli esperti di sicurezza.