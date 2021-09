L'allora presidente degli Stati Uniti si trovava alla scuola elementare “Emma E. Booker” di Sarasota, in Florida, quando iniziarono gli attacchi sul suolo americano. Ecco cosa è accaduto dal momento in cui venne a conoscenza degli attentati, fino a quando - ore dopo - parlò all’America, in un discorso che passò alla Storia (Gallery a cura di Federica Villa)